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В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 29.07.2025
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08:44 29.07.2025 (обновлено: 09:18 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:44:00+03:00
2025-07-29T09:18:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, на месте происшествия организовано реверсивное движение, сообщает ГУМВД РФ по региону.Авария произошла во вторник рано утром на 1025+700 километре трассы "Дон". По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta."На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля Mercedes; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.В больницу были доставлены шесть пострадавших: водитель автомобиля Peugeot, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних.Трасса в направлении с юга на север была перекрыта. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20250726/dtp-2031619659.html
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ростовская область
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Кадры с места ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом
Четыре человека погибли, шесть пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом, сообщили в Госавтоинспекции.
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происшествия, ростовская область, ростов
Происшествия, Ростовская область, Ростов
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Ростовской области в ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" погибли 4 человека

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с грузовиком, фургоном и легковыми автомобилями на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, на месте происшествия организовано реверсивное движение, сообщает ГУМВД РФ по региону.
Авария произошла во вторник рано утром на 1025+700 километре трассы "Дон". По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Actros с полуприцепом-цистерной наехал на барьер, опрокинулся и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.
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"На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля Mercedes; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen", - говорится в сообщении.
В больницу были доставлены шесть пострадавших: водитель автомобиля Peugeot, водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних.
Трасса в направлении с юга на север была перекрыта. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
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