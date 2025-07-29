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Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 29.07.2025
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13:16 29.07.2025 (обновлено: 13:23 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/drony-2032112946.html
Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов
Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 29.07.2025
Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов
Дроны ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз волонтёра в курском Глушковском районе, ранен 50-летний мужчина, а также жителя курского Большесолдатского... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:16:00+03:00
2025-07-29T13:23:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
большесолдатский район
глушковский район
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз волонтёра в курском Глушковском районе, ранен 50-летний мужчина, а также жителя курского Большесолдатского района, с травмами пострадавшие будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые атаки украинских преступников продолжаются. 26 июля украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтёра, который на лодке перевозил гуманитарный груз. Травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, правого голеностопного сустава", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что ещё один мирный житель пострадал в селе Большое Солдатское Большесолдатского района."В результате удара дрона у 67-летнего местного жителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, ушиб поясничного отдела позвоночника. Он в тяжёлом состоянии", - добавил врио губернатора региона.Отмечается, что пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.
https://ria.ru/20250729/poezda-2032078201.html
курская область
большесолдатский район
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, большесолдатский район, глушковский район
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Большесолдатский район, Глушковский район
Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов

Дроны ВСУ атаковали мирных жителей в двух районах Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз волонтёра в курском Глушковском районе, ранен 50-летний мужчина, а также жителя курского Большесолдатского района, с травмами пострадавшие будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые атаки украинских преступников продолжаются. 26 июля украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтёра, который на лодке перевозил гуманитарный груз. Травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, правого голеностопного сустава", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё один мирный житель пострадал в селе Большое Солдатское Большесолдатского района.
"В результате удара дрона у 67-летнего местного жителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, ушиб поясничного отдела позвоночника. Он в тяжёлом состоянии", - добавил врио губернатора региона.
Отмечается, что пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.
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