https://ria.ru/20250729/drony-2032112946.html

Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов

Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 29.07.2025

Два жителя Курской области пострадали при атаке дронов

Дроны ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз волонтёра в курском Глушковском районе, ранен 50-летний мужчина, а также жителя курского Большесолдатского... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:16:00+03:00

2025-07-29T13:16:00+03:00

2025-07-29T13:23:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

большесолдатский район

глушковский район

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КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз волонтёра в курском Глушковском районе, ранен 50-летний мужчина, а также жителя курского Большесолдатского района, с травмами пострадавшие будут доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые атаки украинских преступников продолжаются. 26 июля украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтёра, который на лодке перевозил гуманитарный груз. Травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, правого голеностопного сустава", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что ещё один мирный житель пострадал в селе Большое Солдатское Большесолдатского района."В результате удара дрона у 67-летнего местного жителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, ушиб поясничного отдела позвоночника. Он в тяжёлом состоянии", - добавил врио губернатора региона.Отмечается, что пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250729/poezda-2032078201.html

курская область

большесолдатский район

глушковский район

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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, большесолдатский район, глушковский район