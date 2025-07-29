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При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель
При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2025
При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель
При ударе дроном по селу Карыж Глушковского района в Курской области погиб человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:15:00+03:00
2025-07-29T22:15:00+03:00
2025-07-29T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. При ударе дроном по селу Карыж Глушковского района в Курской области погиб человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи "Алабуга", — написал он.Для удара украинские боевики использовали FPV-дрон.Хинштейн принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.Украинские боевики регулярно атакуют гражданские цели в приграничных российских регионах, наносят удары дронами и артиллерией, устраивают теракты в помощью диверсантов. В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032199973.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
При атаке дрона на село в Курской области погиб мирный житель
При атаке дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний молодой человек