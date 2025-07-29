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В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек - РИА Новости, 29.07.2025
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18:18 29.07.2025 (обновлено: 18:19 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/donetsk-2032197721.html
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек - РИА Новости, 29.07.2025
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:18:00+03:00
2025-07-29T18:19:00+03:00
донецк
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе по улице Зелинского погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.Кулемзин добавил, что также ранения получил мужчина 2001 года рождения, он был госпитализирован.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек

Кулемзин: в Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб один человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе по улице Зелинского погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что также ранения получил мужчина 2001 года рождения, он был госпитализирован.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ДонецкПроисшествияПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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