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В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек - РИА Новости, 29.07.2025
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:18:00+03:00
2025-07-29T18:18:00+03:00
2025-07-29T18:19:00+03:00
донецк
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе по улице Зелинского погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале.Кулемзин добавил, что также ранения получил мужчина 2001 года рождения, он был госпитализирован.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
Кулемзин: в Донецке при детонации взрывоопасного предмета погиб один человек