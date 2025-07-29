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Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой - РИА Новости, 29.07.2025
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04:45 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/dolg-2032056671.html
Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой
Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой - РИА Новости, 29.07.2025
Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой
Компания обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова "Банда Фудс" задолжала налоговой более 68 тысяч рублей, счета организации заблокированы,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:45:00+03:00
2025-07-29T04:45:00+03:00
москва
россия
гусейн гасанов
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова "Банда Фудс" задолжала налоговой более 68 тысяч рублей, счета организации заблокированы, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". При этом, по данным сервиса, налоговая приостанавливала операции по счетам компании с февраля 2024 года 11 раз из-за "непредставления налоговой декларации" и "неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган". Согласно данным, последний раз налоговая заблокировала счета 25 июля, причина - "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Отрицательное сальдо у "Банды Фудс" составляет 68468 рублей, следует из данных. Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
https://ria.ru/20250719/trepova-2030093640.html
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москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Москва, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой

Компания блогера Гасанова накопила долг в 68 тысяч рублей перед налоговой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова "Банда Фудс" задолжала налоговой более 68 тысяч рублей, счета организации заблокированы, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса, блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".
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При этом, по данным сервиса, налоговая приостанавливала операции по счетам компании с февраля 2024 года 11 раз из-за "непредставления налоговой декларации" и "неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган".
Согласно данным, последний раз налоговая заблокировала счета 25 июля, причина - "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Отрицательное сальдо у "Банды Фудс" составляет 68468 рублей, следует из данных.
Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
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МоскваРоссияГусейн ГасановЕкатерина МизулинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернета
 
 
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