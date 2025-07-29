https://ria.ru/20250729/dolg-2032056671.html

Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой

Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой - РИА Новости, 29.07.2025

Компания блогера Гасанова накопила долг перед налоговой

Компания обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова "Банда Фудс" задолжала налоговой более 68 тысяч рублей, счета организации заблокированы,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:45:00+03:00

2025-07-29T04:45:00+03:00

2025-07-29T04:45:00+03:00

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россия

гусейн гасанов

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова "Банда Фудс" задолжала налоговой более 68 тысяч рублей, счета организации заблокированы, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Согласно информации из карточки компании, на 28 июля фирма является действующей, а ее основным видом деятельности является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". При этом, по данным сервиса, налоговая приостанавливала операции по счетам компании с февраля 2024 года 11 раз из-за "непредставления налоговой декларации" и "неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган". Согласно данным, последний раз налоговая заблокировала счета 25 июля, причина - "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Отрицательное сальдо у "Банды Фудс" составляет 68468 рублей, следует из данных. Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

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москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета