https://ria.ru/20250729/dnr-2032106845.html

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T12:45:00+03:00

2025-07-29T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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2025

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донецкая народная республика, россия, безопасность, донбасс