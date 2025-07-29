https://ria.ru/20250729/dnr-2032106845.html
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:45:00+03:00
2025-07-29T12:45:00+03:00
2025-07-29T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Донбасс
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР