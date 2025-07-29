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СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025
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14:31 29.07.2025 (обновлено: 14:32 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/devochka-2032132514.html
СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону
СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025
СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону
Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:31:00+03:00
2025-07-29T14:32:00+03:00
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Ростове-на-Дону на территории одного из парков трое детей мигрантов избили девочку. Сообщается, что ребенок доставлен в больницу… Следователи организовали проверку", - говорится в сообщении. По результатам проверки всех обстоятельств, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Ростовской области будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
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ростов-на-дону
россия
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону

СК проверит сообщения об избиении девочки детьми мигрантов в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Ростове-на-Дону на территории одного из парков трое детей мигрантов избили девочку. Сообщается, что ребенок доставлен в больницу… Следователи организовали проверку", - говорится в сообщении.
По результатам проверки всех обстоятельств, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Ростовской области будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Приморье подростки избили ребенка на детской площадке
28 июля, 08:57
 
Ростов-на-ДонуРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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