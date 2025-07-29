https://ria.ru/20250729/devochka-2032132514.html

СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону

СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025

СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону

Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:31:00+03:00

2025-07-29T14:31:00+03:00

2025-07-29T14:32:00+03:00

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Ростове-на-Дону на территории одного из парков трое детей мигрантов избили девочку. Сообщается, что ребенок доставлен в больницу… Следователи организовали проверку", - говорится в сообщении. По результатам проверки всех обстоятельств, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Ростовской области будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250728/primore-2031836709.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия