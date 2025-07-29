Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей
Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей по административному делу
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ".
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"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.
Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.