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Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.07.2025
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16:52 29.07.2025 (обновлено: 18:12 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/delo-2032165929.html
Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей
Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.07.2025
Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей
Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:52:00+03:00
2025-07-29T18:12:00+03:00
московский городской суд
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ"."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
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московский городской суд, москва, россия, происшествия
Московский городской суд, Москва, Россия, Происшествия
Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей

Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей по административному делу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ".
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"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.
В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.
Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.
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