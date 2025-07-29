https://ria.ru/20250729/delo-2032165929.html

Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей

Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 29.07.2025

Zoom оштрафовали почти на 80 миллионов рублей

Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:52:00+03:00

2025-07-29T16:52:00+03:00

2025-07-29T18:12:00+03:00

московский городской суд

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, нарушение было совершено американской компанией повторно, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Отмечается, что Zoom Communication, Inc "привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ"."Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 79 609 733 рублей", - говорится в сообщении.В октябре 2023 года тот же суд наложил штраф в размере свыше 115 миллионов рублей на Zoom за осуществление деятельности без представительства на территории РФ - по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Статья о нарушении так называемого закона о приземлении была введена в кодекс в июле 2022 года. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год, пояснял тогда судья.Сейчас протокол был составлен на сервис видеосвязи Zoom за это нарушение повторно.

https://ria.ru/20250729/sud-2032190356.html

https://ria.ru/20250610/apple-2022069785.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, москва, россия, происшествия