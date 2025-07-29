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В Тюмени возбудили дело после ДТП с участием студента из Африки

В Тюмени возбудили дело после ДТП с участием студента из Африки - РИА Новости, 29.07.2025

В Тюмени возбудили дело после ДТП с участием студента из Африки

Полиция возбудила уголовное дело на водителя Nissan, который подозревается в том, что ночью 26 июля сбил человека в центре Тюмени и скрылся с места... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:06:00+03:00

2025-07-29T13:06:00+03:00

2025-07-29T13:06:00+03:00

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 29 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на водителя Nissan, который подозревается в том, что ночью 26 июля сбил человека в центре Тюмени и скрылся с места происшествия, пострадавший - студент из Африки – скончался в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По данным ведомства, 26 июля около 02.00 (00.00 мск) на улице Герцена в Тюмени 33-летний водитель автомашины Nissan совершил наезд на 24-летнего студента тюменского вуза из Кот-д'Ивуара, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого водитель не остановился, не оказал пострадавшему медицинскую помощь и скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм на следующий день скончался в Областной клинической больнице №2. "В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Прокуратура Тюменской области взяла ход и результаты расследования данного уголовного дела на контроль", - указано в сообщении. Отмечается, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки 28 июля следователем специализированного следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Тюменской области.

https://ria.ru/20250729/dtp--2032067426.html

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происшествия, тюменская область, тюмень, россия