https://ria.ru/20250729/delo--2032065543.html

В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса

В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса - РИА Новости, 29.07.2025

В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса

Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:06:00+03:00

2025-07-29T08:06:00+03:00

2025-07-29T13:08:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

забайкальский край

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве."Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России", — говорится в публикации.По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили.Уголовное дело объединили с возбужденным ранее, по которому фигурантам предъявили обвинение в уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшего крупный ущерб. Суд по ходатайству органов следствия заключил их под стражу."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — подытожили в СК.Там уточнили, что причастность подростков к совершенному преступлению была установлена при совместной работе оперативных сотрудников полиции и ФСБ.

https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html

https://ria.ru/20250725/sud-2031361704.html

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

забайкальский край

россия

украина

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, забайкальский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)