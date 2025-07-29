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В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса - РИА Новости, 29.07.2025
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08:06 29.07.2025 (обновлено: 13:08 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/delo--2032065543.html
В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса
В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса - РИА Новости, 29.07.2025
В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса
Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:06:00+03:00
2025-07-29T13:08:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
забайкальский край
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве."Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России", — говорится в публикации.По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили.Уголовное дело объединили с возбужденным ранее, по которому фигурантам предъявили обвинение в уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшего крупный ущерб. Суд по ходатайству органов следствия заключил их под стражу."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — подытожили в СК.Там уточнили, что причастность подростков к совершенному преступлению была установлена при совместной работе оперативных сотрудников полиции и ФСБ.
https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html
https://ria.ru/20250725/sud-2031361704.html
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забайкальский край
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, забайкальский край, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Забайкальский край, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса

СК завел дело о теракте на двух подростков после поджога леса в Забайкалье

© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© СК России по Забайкальскому краю
Один из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве.
"Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России", — говорится в публикации.
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По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили.
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Уголовное дело объединили с возбужденным ранее, по которому фигурантам предъявили обвинение в уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшего крупный ущерб. Суд по ходатайству органов следствия заключил их под стражу.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — подытожили в СК.
Там уточнили, что причастность подростков к совершенному преступлению была установлена при совместной работе оперативных сотрудников полиции и ФСБ.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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