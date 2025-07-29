В Забайкалье завели дело на подростков, подозреваемых в поджоге леса
СК завел дело о теракте на двух подростков после поджога леса в Забайкалье
© СК России по Забайкальскому краюОдин из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео
Один из подростков, подозреваемых в поджоге леса, во время следственных мероприятий. Кадр видео
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет завел дело на двух подростков, подозреваемых в поджоге леса в Забайкалье, сообщили в ведомстве.
"Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России", — говорится в публикации.
По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили "куратору", однако обещанное вознаграждение не получили.
Уголовное дело объединили с возбужденным ранее, по которому фигурантам предъявили обвинение в уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшего крупный ущерб. Суд по ходатайству органов следствия заключил их под стражу.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — подытожили в СК.
Там уточнили, что причастность подростков к совершенному преступлению была установлена при совместной работе оперативных сотрудников полиции и ФСБ.