Хуситы допустили освобождение экипажа греческого сухогруза Eternity C

КАИР, 29 июл – РИА Новости. Члены экипажа потопленного контролирующим большую часть севера Йемена движением "Ансар Аллах" (хуситы) греческого сухогруза Eternity C могут быть освобождены в рамках сделки между ХАМАС и Израилем о перемирии в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро группировки Мухаммад аль-Бухейти, отметив, что в отношении удерживаемого российского моряка могут быть допущены исключения. "Мы всегда связываем дальнейшую судьбу кораблей и членов их экипажа с переговорами между ХАМАС и Израилем. В целом, как вы помните, такой же сценарий был с экипажем Galaxy Leader", - сказал он. Аль-Бухейти также допустил, что в отношении некоторых членов экипажа потопленного судна могут быть "сделаны исключения". "Наши военные операции сосредоточены на оказании давления на Израиль, их результаты также должны отражаться на переговорах между палестинцами и израильтянами по перемирию в Газе. Вместе с тем я допускаю какие-нибудь исключения и сторонние соглашения, однако конечное решение остается за военным руководством", - добавил он, отвечая на вопрос о возможном освобождении российского моряка Алексея Галактионова вне рамок соглашения по Газе. В начале июля в Красном море произошли две атаки на торговые суда: на греческие сухогрузы Eternity и Magic Seas. Ответственность за нападение взяли хуситы. Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля. В понедельник хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов с потопленного греческого сухогруза Eternity C вместе с остальной спасенной частью экипажа судна, состоявший изначально из 21 филиппинца. Кроме того, на борту находились трое охранников, один из них был спасен. Согласно заявлению хуситов, удалось эвакуировать 11 моряков, среди которых было двое раненых, а также найдено мертвое тело. Всего на сухогрузе потопленного сухогруза Eternity C находились, включая охранников, 25 человек, 10 из которых спасла европейская военно-морская миссия Aspides, остальные остаются пропавшими без вести. В конце января хуситы во время перемирия в секторе Газа передали Оману удерживаемых больше года моряков с захваченного в ноябре 2023 года судна Galaxy Leader. Движение тогда заявило, что процесс передачи проходил в координации с палестинским движением ХАМАС в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

