Рейтинг@Mail.ru
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032234503.html
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.07.2025
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко
Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:24:00+03:00
2025-07-29T21:24:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_150b9da35ac6e68b088db0efa867bfcd.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За десять лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент (РФ - ред.) Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. "Абилимпикс" предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого (2025 - ред.) года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера. Как рассказали в аппарате, во вторник 29 июля в Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" 2025. Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям. В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва. "Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции", - заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250725/putin-2031519371.html
https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032110812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b092edb72c9265957d647d0a32c41090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко

Чернышенко: движение "Абилимпикс" развивается и объединяет всю страну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За десять лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент (РФ - ред.) Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. "Абилимпикс" предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого (2025 - ред.) года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"
25 июля, 19:10
Как рассказали в аппарате, во вторник 29 июля в Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" 2025.
Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.
В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва.
"Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции", - заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов
Вчера, 12:59
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала