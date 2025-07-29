Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко
Чернышенко: движение "Абилимпикс" развивается и объединяет всю страну
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Российское движение "Абилимпикс" стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За десять лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент (РФ - ред.) Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. "Абилимпикс" предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого (2025 - ред.) года", – сказал Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.
Как рассказали в аппарате, во вторник 29 июля в Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" 2025.
Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.
В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва.
"Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции", - заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.