https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032110812.html

Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов

Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов - РИА Новости, 29.07.2025

Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов

Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов - инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T13:14:00+03:00

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов - инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. "За время приемной кампании более 1,3 миллионов абитуриентов уже подали заявления в вузы, половина из них воспользовались сервисом "Поступление в вуз онлайн". Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов - инженерные. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 миллионов специалистов в этой сфере - именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России", - сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера. Как отметили в аппарате, среди пяти самых популярных направлений на бюджетной форме обучения три относятся к области "Инженерное дело, технологии и технические науки". Приемная кампания стартовала в России 20 июня. За это время 1 миллион 363 тысяч абитуриентов подали заявления на более 11,7 миллионов конкурсных групп. Свыше половины поступающих использовали при подаче документов в вузы сервис "Поступление в вуз онлайн". Многие воспользовались сервисом также для отслеживания статуса поданного заявления. Кроме того, 67% абитуриентов для поступления выбрали региональные вузы. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о приемной кампании в педагогические вузы. В этом году на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений. "В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы – 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, – 471 405", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html

https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028389466.html

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дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, россия, общество