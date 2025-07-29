https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032110812.html
Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов
Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов - РИА Новости, 29.07.2025
Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов
Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов - инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T13:14:00+03:00
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов - инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. "За время приемной кампании более 1,3 миллионов абитуриентов уже подали заявления в вузы, половина из них воспользовались сервисом "Поступление в вуз онлайн". Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов - инженерные. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 миллионов специалистов в этой сфере - именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России", - сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера. Как отметили в аппарате, среди пяти самых популярных направлений на бюджетной форме обучения три относятся к области "Инженерное дело, технологии и технические науки". Приемная кампания стартовала в России 20 июня. За это время 1 миллион 363 тысяч абитуриентов подали заявления на более 11,7 миллионов конкурсных групп. Свыше половины поступающих использовали при подаче документов в вузы сервис "Поступление в вуз онлайн". Многие воспользовались сервисом также для отслеживания статуса поданного заявления. Кроме того, 67% абитуриентов для поступления выбрали региональные вузы. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о приемной кампании в педагогические вузы. В этом году на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений. "В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы – 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, – 471 405", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250723/privlechenie-2030911072.html
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дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Общество
Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов
Чернышенко: более 1,3 млн абитуриентов подали заявления в вузы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов - инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.
"За время приемной кампании более 1,3 миллионов абитуриентов уже подали заявления в вузы, половина из них воспользовались сервисом "Поступление в вуз онлайн". Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов - инженерные. Президент Владимир Путин
говорил, что к 2030 году в России
необходимо подготовить не менее 2 миллионов специалистов в этой сфере - именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России", - сказал Чернышенко
, его слова приводят в аппарате вице-премьера.
Как отметили в аппарате, среди пяти самых популярных направлений на бюджетной форме обучения три относятся к области "Инженерное дело, технологии и технические науки".
Приемная кампания стартовала в России 20 июня. За это время 1 миллион 363 тысяч абитуриентов подали заявления на более 11,7 миллионов конкурсных групп. Свыше половины поступающих использовали при подаче документов в вузы сервис "Поступление в вуз онлайн". Многие воспользовались сервисом также для отслеживания статуса поданного заявления.
Кроме того, 67% абитуриентов для поступления выбрали региональные вузы.
Министр просвещения России Сергей Кравцов
рассказал о приемной кампании в педагогические вузы. В этом году на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений.
"В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы – 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, – 471 405", – отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.