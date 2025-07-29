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Британия пригрозила Израилю признанием Палестины - РИА Новости, 29.07.2025
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19:02 29.07.2025 (обновлено: 19:52 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины - РИА Новости, 29.07.2025
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины
Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:02:00+03:00
2025-07-29T19:52:00+03:00
в мире
палестина
израиль
германия
тедрос адханом гебрейесус
кир стармер
эммануэль макрон
воз
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ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера.Десятки бывших британских дипломатов и сотрудников ООН 24 июля подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа."Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира, в том числе путем предоставления ООН возможности без промедления возобновить поставки гуманитарной помощи населению Газы, чтобы положить конец голоду, и пока Израиль не согласится на прекращение огня и не даст ясно понять, что аннексий не будет ни на территории Газы, ни на Западном берегу", - говорится в документе канцелярии.Соединенное Королевство также намерено совместно с партнерами создать всеобъемлющий план по долгосрочному урегулированию, который включит в себя как вывод израильских войск из сектора Газа, так и отстранение ХАМАС от власти, указали на Даунинг-стрит. Кроме того, Великобритания примет неотложные меры по оказанию гуманитарной помощи населению сектора, подчеркивается в заявлении."Признание Палестины само по себе не изменит ситуацию на земле, поэтому мы предпринимаем дополнительные незамедлительные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, включая доставку гуманитарных грузов по воздуху совместно с Иорданией и перевозку раненых детей из сектора Газа в британские больницы. Мы также настоятельно требуем возобновления поставок гуманитарной помощи ООН", - уточнили в канцелярии премьера.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031607001.html
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в мире, палестина, израиль, германия, тедрос адханом гебрейесус, кир стармер, эммануэль макрон, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания
В мире, Палестина, Израиль, Германия, Тедрос Адханом Гебрейесус, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ВОЗ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины

Британия пригрозила Израилю признанием Палестины из-за ситуации в Газе

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера.
Десятки бывших британских дипломатов и сотрудников ООН 24 июля подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира, в том числе путем предоставления ООН возможности без промедления возобновить поставки гуманитарной помощи населению Газы, чтобы положить конец голоду, и пока Израиль не согласится на прекращение огня и не даст ясно понять, что аннексий не будет ни на территории Газы, ни на Западном берегу", - говорится в документе канцелярии.
Соединенное Королевство также намерено совместно с партнерами создать всеобъемлющий план по долгосрочному урегулированию, который включит в себя как вывод израильских войск из сектора Газа, так и отстранение ХАМАС от власти, указали на Даунинг-стрит. Кроме того, Великобритания примет неотложные меры по оказанию гуманитарной помощи населению сектора, подчеркивается в заявлении.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ
26 июля, 13:44
"Признание Палестины само по себе не изменит ситуацию на земле, поэтому мы предпринимаем дополнительные незамедлительные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, включая доставку гуманитарных грузов по воздуху совместно с Иорданией и перевозку раненых детей из сектора Газа в британские больницы. Мы также настоятельно требуем возобновления поставок гуманитарной помощи ООН", - уточнили в канцелярии премьера.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Премьер-министр Италии выступила против признания Палестины
26 июля, 14:51
 
В миреПалестинаИзраильГерманияТедрос Адханом ГебрейесусКир СтармерЭммануэль МакронВОЗХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВеликобритания
 
 
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