Британия пригрозила Израилю признанием Палестины
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины из-за ситуации в Газе
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера.
"Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира, в том числе путем предоставления ООН возможности без промедления возобновить поставки гуманитарной помощи населению Газы, чтобы положить конец голоду, и пока Израиль не согласится на прекращение огня и не даст ясно понять, что аннексий не будет ни на территории Газы, ни на Западном берегу", - говорится в документе канцелярии.
Соединенное Королевство также намерено совместно с партнерами создать всеобъемлющий план по долгосрочному урегулированию, который включит в себя как вывод израильских войск из сектора Газа, так и отстранение ХАМАС от власти, указали на Даунинг-стрит. Кроме того, Великобритания примет неотложные меры по оказанию гуманитарной помощи населению сектора, подчеркивается в заявлении.
"Признание Палестины само по себе не изменит ситуацию на земле, поэтому мы предпринимаем дополнительные незамедлительные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, включая доставку гуманитарных грузов по воздуху совместно с Иорданией и перевозку раненых детей из сектора Газа в британские больницы. Мы также настоятельно требуем возобновления поставок гуманитарной помощи ООН", - уточнили в канцелярии премьера.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.