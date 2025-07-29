https://ria.ru/20250729/brazilija-2032080012.html

В Бразилии высказались об отношениях с Россией

В Бразилии высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 29.07.2025

В Бразилии высказались об отношениях с Россией

Бразилии стоит улучшать отношения с Россией, и агрессивная политика Вашингтона в отношении южноамериканской страны приведет к ее сближению с Москвой и... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:12:00+03:00

2025-07-29T10:12:00+03:00

2025-07-29T10:12:00+03:00

в мире

бразилия

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брикс

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бразилии стоит улучшать отношения с Россией, и агрессивная политика Вашингтона в отношении южноамериканской страны приведет к ее сближению с Москвой и глобальным Югом в целом, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу. "Считаю, что Бразилии нужно улучшить свои отношения с Россией, а также наоборот - и России стоит улучшить отношения с Бразилией", - считает собеседник. По его оценке, нынешнее давление США при президенте Дональде Трампе на Бразилию подтолкнет страну к сближению как со всем глобальным Югом, так и с Россией в частности. Говоря о перспективах улучшения отношений, Фариназу отдельно подчеркнул, что появление новых систем платежей между странами, вероятно, облегчило бы торговлю. Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. До этого Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Болсонару, находящегося под следствием. Кроме того, в июле Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News предположил, что торговые партнеры Москвы в Китае, Индии и Бразилии после заявлений Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Позже американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил Китаю, Индии и Бразилии обрушением их экономик, если они продолжат покупать российскую нефть.

https://ria.ru/20250226/briks-2001828960.html

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в мире, бразилия, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, брикс, нато