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В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность - РИА Новости, 29.07.2025
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12:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/brakonery-2032103459.html
В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность
В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность - РИА Новости, 29.07.2025
В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность
Сотрудники ФСБ, Росгвардии и прокуратуры в Магаданской области в ходе рейда арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:15:00+03:00
2025-07-29T12:15:00+03:00
происшествия
магаданская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ, Росгвардии и прокуратуры в Магаданской области в ходе рейда арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы, сообщила прокуратура региона. "В ходе целевых рейдовых мероприятий выявлены оборудованные для браконьерства территории с необходимой инфраструктурой, изъято более 550 килограммов икры, свыше 20 тонн рыбы различных пород, а также средства незаконного лова, обработки и хранения рыбной продукции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/zhenschina-2032102535.html
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происшествия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Магаданская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность

На Колыме арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы

© РИА Новости / Александр ПирагисКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Красная икра. Архивное фото
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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ, Росгвардии и прокуратуры в Магаданской области в ходе рейда арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы, сообщила прокуратура региона.
"В ходе целевых рейдовых мероприятий выявлены оборудованные для браконьерства территории с необходимой инфраструктурой, изъято более 550 килограммов икры, свыше 20 тонн рыбы различных пород, а также средства незаконного лова, обработки и хранения рыбной продукции", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМагаданская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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