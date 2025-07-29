https://ria.ru/20250729/brakonery-2032103459.html

В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность

В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность - РИА Новости, 29.07.2025

В Магаданской области пресекли браконьерскую деятельность

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и прокуратуры в Магаданской области в ходе рейда арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:15:00+03:00

2025-07-29T12:15:00+03:00

2025-07-29T12:15:00+03:00

происшествия

магаданская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МАГАДАН, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ, Росгвардии и прокуратуры в Магаданской области в ходе рейда арестовали 550 килограммов браконьерской красной икры и 20 тонн рыбы, сообщила прокуратура региона. "В ходе целевых рейдовых мероприятий выявлены оборудованные для браконьерства территории с необходимой инфраструктурой, изъято более 550 килограммов икры, свыше 20 тонн рыбы различных пород, а также средства незаконного лова, обработки и хранения рыбной продукции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/zhenschina-2032102535.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)