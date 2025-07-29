https://ria.ru/20250729/bpla-2032244564.html
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир - РИА Новости, 30.07.2025
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир
Атака дронов привела к повреждению более 50 квартир в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-29T23:08:00+03:00
2025-07-29T23:08:00+03:00
2025-07-30T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сальск
ростовская область
юрий слюсарь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Атака дронов привела к повреждению более 50 квартир в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Встретился с жильцами многоквартирного дома, который также пострадал при взрыве. Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля", — написал он в Telegram-канале.При этом погибли два сапера Росгвардии и один мирный житель. Их семьям выплатят материальную помощь, добавил чиновник.Урон получила и инфраструктура железнодорожной станции. До полудня было ограничено движение поездов, потом его возобновили по временной схеме. Идут работы по восстановлению ж/д путей, их планируют завершить утром в среду, уточнил врио губернатора. По его словам, пассажиров задерживающихся поездов обеспечили водой и питанием.Помимо этого, в микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру пока остаются 2840 человек."Определили, что будут работать одновременно несколько групп муниципальной комиссии. Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир", — заключил Слюсарь.
https://ria.ru/20250729/vzryvy-2032150613.html
https://ria.ru/20250729/poezd-2032112831.html
сальск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир
Слюсарь: более 50 квартир повреждено при атаке БПЛА в Сальске Ростовской области