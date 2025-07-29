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В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир

В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир - РИА Новости, 30.07.2025

В Ростовской области после атаки БПЛА пострадали более 50 квартир

Атака дронов привела к повреждению более 50 квартир в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-29T23:08:00+03:00

2025-07-29T23:08:00+03:00

2025-07-30T00:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

сальск

ростовская область

юрий слюсарь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Атака дронов привела к повреждению более 50 квартир в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Встретился с жильцами многоквартирного дома, который также пострадал при взрыве. Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля", — написал он в Telegram-канале.При этом погибли два сапера Росгвардии и один мирный житель. Их семьям выплатят материальную помощь, добавил чиновник.Урон получила и инфраструктура железнодорожной станции. До полудня было ограничено движение поездов, потом его возобновили по временной схеме. Идут работы по восстановлению ж/д путей, их планируют завершить утром в среду, уточнил врио губернатора. По его словам, пассажиров задерживающихся поездов обеспечили водой и питанием.Помимо этого, в микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру пока остаются 2840 человек."Определили, что будут работать одновременно несколько групп муниципальной комиссии. Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель. Скоро могут пойти дожди и нам надо максимально быстро устранить повреждения. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир", — заключил Слюсарь.

https://ria.ru/20250729/vzryvy-2032150613.html

https://ria.ru/20250729/poezd-2032112831.html

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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)