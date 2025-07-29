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На обломках БПЛА, упавшего в Минске, обнаружили украинские надписи - РИА Новости, 29.07.2025
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13:46 29.07.2025 (обновлено: 23:43 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bpla-2032119258.html
На обломках БПЛА, упавшего в Минске, обнаружили украинские надписи
На обломках БПЛА, упавшего в Минске, обнаружили украинские надписи - РИА Новости, 29.07.2025
На обломках БПЛА, упавшего в Минске, обнаружили украинские надписи
Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:46:00+03:00
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минск
белоруссия
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке.В частности, на ряде обломков написано: "Не чiпати, рухома частина", "Обережно гвинт, рухома частина", "Закрiпити" — на украинском языке. Также на частях беспилотника надписи, свидетельствующие об их производстве в западных странах, в том числе есть надписи на немецком языке и Мade in Germany.Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что расследует уголовное дело по факту падения в Минске в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотника с боевой частью, снабженной тротилом и металлическими шариками.До этого во вторник пресс-служба Министерства обороны Белоруссии сообщила, что дежурными силами ПВО ночью в воздушном пространстве был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели, идентифицированной как БПЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы он упал в Минске.В министерстве подчеркнули, что принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.
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Видео с обломками упавшего в Минске беспилотника
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минск, белоруссия
Минск, Белоруссия
На обломках БПЛА, упавшего в Минске, обнаружили украинские надписи

На обломках упавшего в Минске беспилотника нашли надписи на украинском языке

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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке.
В частности, на ряде обломков написано: "Не чiпати, рухома частина", "Обережно гвинт, рухома частина", "Закрiпити" — на украинском языке. Также на частях беспилотника надписи, свидетельствующие об их производстве в западных странах, в том числе есть надписи на немецком языке и Мade in Germany.
Следственный комитет Белоруссии ранее сообщил, что расследует уголовное дело по факту падения в Минске в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотника с боевой частью, снабженной тротилом и металлическими шариками.
До этого во вторник пресс-служба Министерства обороны Белоруссии сообщила, что дежурными силами ПВО ночью в воздушном пространстве был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели, идентифицированной как БПЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы он упал в Минске.
В министерстве подчеркнули, что принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.
Беспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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