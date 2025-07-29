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Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым - РИА Новости, 29.07.2025
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым
Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после падения беспилотника с боевой частью, сбитого над Минском. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T21:54:00+03:00
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после падения беспилотника с боевой частью, сбитого над Минском."Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", — говорится в публикации.На обломках беспилотника видны надписи на украинском языке.Дрон был обнаружен дежурными силами ПВО ночью и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал без детонации во дворе дома номер 72 по улице Матусевича в Минске. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на придомовую территорию. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась.Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, проинформирует общественность о ходе расследования. В Минобороны подчеркнули, что принимают дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.
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белоруссия, минск, в мире, украина, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, следственный комитет белоруссии
Белоруссия, Минск, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Министерство обороны Белоруссии, Следственный комитет Белоруссии
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым
Сбитый над Минском БПЛА был снабжен тротилом и поражающими элементами