Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 29.07.2025 (обновлено: 21:54 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bpla-2032115461.html
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым - РИА Новости, 29.07.2025
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым
Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после падения беспилотника с боевой частью, сбитого над Минском. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:26:00+03:00
2025-07-29T21:54:00+03:00
белоруссия
минск
в мире
украина
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
следственный комитет белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032116351_87:0:2535:1377_1920x0_80_0_0_fbe54ff3c749a85d6f049d27f796173c.jpg
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после падения беспилотника с боевой частью, сбитого над Минском.&quot;Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков&quot;, — говорится в публикации.На обломках беспилотника видны надписи на украинском языке.Дрон был обнаружен дежурными силами ПВО ночью и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал без детонации во дворе дома номер 72 по улице Матусевича в Минске. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на придомовую территорию. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась.Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, проинформирует общественность о ходе расследования. В Минобороны подчеркнули, что принимают дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.
https://ria.ru/20250701/belorussija-2026470523.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032116351_350:0:2186:1377_1920x0_80_0_0_58ef958d71f591ab0fa1ce170f92f2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, в мире, украина, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, следственный комитет белоруссии
Белоруссия, Минск, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Министерство обороны Белоруссии, Следственный комитет Белоруссии
Беспилотник, уничтоженный над Минском, был боевым

Сбитый над Минском БПЛА был снабжен тротилом и поражающими элементами

© Фото : Следственный комитет БеларусиБеспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы
Беспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Следственный комитет Беларуси
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после падения беспилотника с боевой частью, сбитого над Минском.
«

"Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", — говорится в публикации.

На обломках беспилотника видны надписи на украинском языке.
Дрон был обнаружен дежурными силами ПВО ночью и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал без детонации во дворе дома номер 72 по улице Матусевича в Минске. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на придомовую территорию. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, проинформирует общественность о ходе расследования. В Минобороны подчеркнули, что принимают дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию на личный контроль.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Белоруссия даст жесткий ответ на любые агрессивные выпады, заявил Лукашенко
1 июля, 11:33
 
БелоруссияМинскВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииСледственный комитет Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала