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Над Минском ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.07.2025
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10:40 29.07.2025 (обновлено: 15:04 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bpla-2032084467.html
Над Минском ночью сбили беспилотник
Над Минском ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.07.2025
Над Минском ночью сбили беспилотник
Белорусские силы ПВО сбили неопознанный беспилотник на Минском, сообщили в Минобороны республики. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:40:00+03:00
2025-07-29T15:04:00+03:00
минск
в мире
министерство обороны белоруссии
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Белорусские силы ПВО сбили неопознанный беспилотник на Минском, сообщили в Минобороны республики."В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 беспилотный летательный аппарат упал в районе дома 72 на улице Матусевича города Минска", — заявили там.При падении дрона никто не пострадал, подчеркнули в Минобороны."С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства", — добавили в ведомстве.Проводится проверка, президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.
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минск, в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, александр лукашенко, безопасность
Минск, В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность
Над Минском ночью сбили беспилотник

Белорусские силы ПВО ночью сбили беспилотник над Минском

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьБеспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы
Беспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Беспилотник, уничтоженный над Минском средствами радиоэлектронной борьбы
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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Белорусские силы ПВО сбили неопознанный беспилотник на Минском, сообщили в Минобороны республики.
"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 беспилотный летательный аппарат упал в районе дома 72 на улице Матусевича города Минска", — заявили там.
При падении дрона никто не пострадал, подчеркнули в Минобороны.
"С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства", — добавили в ведомстве.
Проводится проверка, президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.
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МинскВ миреМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоБезопасность
 
 
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