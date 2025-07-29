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Над Минском ночью сбили беспилотник

Над Минском ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.07.2025

Над Минском ночью сбили беспилотник

Белорусские силы ПВО сбили неопознанный беспилотник на Минском, сообщили в Минобороны республики. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:40:00+03:00

2025-07-29T10:40:00+03:00

2025-07-29T15:04:00+03:00

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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Белорусские силы ПВО сбили неопознанный беспилотник на Минском, сообщили в Минобороны республики."В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 беспилотный летательный аппарат упал в районе дома 72 на улице Матусевича города Минска", — заявили там.При падении дрона никто не пострадал, подчеркнули в Минобороны."С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства", — добавили в ведомстве.Проводится проверка, президент республики Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.

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минск, в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, александр лукашенко, безопасность