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В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:42:00+03:00

2025-07-29T06:42:00+03:00

2025-07-29T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

орловский район

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ. "В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250729/poezda-2032060622.html

ростовская область

орловский район

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происшествия, ростовская область, орловский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины