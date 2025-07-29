https://ria.ru/20250729/bpla-2032061874.html
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:42:00+03:00
2025-07-29T06:42:00+03:00
2025-07-29T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
орловский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ. "В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250729/poezda-2032060622.html
ростовская область
орловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, орловский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Орловский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
Слюсарь: в Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция