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В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/bpla-2032061874.html
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:42:00+03:00
2025-07-29T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
орловский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ. "В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, орловский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Орловский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Слюсарь: в Ростовской области после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Электроподстанция повреждена после атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее он же сообщал, что возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ.
Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Локомотивное депо, станция Сальск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьОрловский районЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
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