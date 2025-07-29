https://ria.ru/20250729/bpla-2032053749.html

В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины

В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины

Водитель машины погиб в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:45:00+03:00

2025-07-29T03:45:00+03:00

2025-07-29T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель машины погиб в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается", — написал он. Слюсарь отметил, что информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется.Он также заявил, что в Ростовской области в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также Боковском и Тарасовском районах идет отражение атаки украинских беспилотников.В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, уточнил врио губернатора.

https://ria.ru/20250729/bpla-2032053624.html

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ростовская область

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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, каменск-шахтинский