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В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:45 29.07.2025 (обновлено: 13:50 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bpla-2032053749.html
В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины
В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины
Водитель машины погиб в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:45:00+03:00
2025-07-29T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сальск
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель машины погиб в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается", — написал он. Слюсарь отметил, что информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется.Он также заявил, что в Ростовской области в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также Боковском и Тарасовском районах идет отражение атаки украинских беспилотников.В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, уточнил врио губернатора.
https://ria.ru/20250729/bpla-2032053624.html
сальск
ростовская область
каменск-шахтинский
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происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, каменск-шахтинский
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сальск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Каменск-Шахтинский
В Ростовской области при атаке БПЛА погиб водитель машины

Слюсарь: один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Сальск

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Водитель машины погиб в Сальске Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается", — написал он.
Слюсарь отметил, что информация о последствиях воздушной атаки врага уточняется.
Он также заявил, что в Ростовской области в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, а также Боковском и Тарасовском районах идет отражение атаки украинских беспилотников.
В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, уточнил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСальскРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныКаменск-Шахтинский
 
 
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