https://ria.ru/20250729/bpla-2032053624.html

После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области

После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025

После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области

Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:44:00+03:00

2025-07-29T03:44:00+03:00

2025-07-29T03:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ростовская область

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каменск-шахтинский

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах... Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Он отметил, что в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

https://ria.ru/20250729/opasnost-2032053052.html

ростовская область

сальск

каменск-шахтинский

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происшествия, ростовская область, сальск, каменск-шахтинский, юрий слюсарь , вооруженные силы украины