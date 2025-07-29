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После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области
После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области - РИА Новости, 29.07.2025
После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области
Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:44:00+03:00
2025-07-29T03:44:00+03:00
2025-07-29T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на железнодорожной станции в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах... Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Он отметил, что в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы, а в Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Сальск, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
После атаки БПЛА произошло возгорание на ж/д станции в Ростовской области
Слюсарь: после атаки БПЛА произошел пожар на ж/д станции в Ростовской области