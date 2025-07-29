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В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА

В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025

В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА

Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:15:00+03:00

2025-07-29T09:15:00+03:00

2025-07-29T09:15:00+03:00

происшествия

орловский район

ростовская область

сальск

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко. Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске погиб водитель машины. По данным Харенко, в поселке Орловский на тяговой подстанции РЖД был поврежден трансформатор. "В тушении пожара, возникшего на подстанции, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших в установленные сроки, возгорание было быстро ликвидировано", - написал он в Telegram. Он отметил, что жители близлежащих домов до прибытия пожарных помогали в тушении сухой растительности, предотвращая распространение огня. Также, по данным главы района, в Красноармейском сельском поселении, из-за БПЛА возник пожар в огороде. Его ликвидировали, люди не пострадали.

https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032062020.html

орловский район

ростовская область

сальск

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происшествия, орловский район, ростовская область, сальск, юрий слюсарь