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В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
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09:15 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/bpl-2032071928.html
В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА
В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2025
В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА
Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:15:00+03:00
2025-07-29T09:15:00+03:00
происшествия
орловский район
ростовская область
сальск
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко. Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске погиб водитель машины. По данным Харенко, в поселке Орловский на тяговой подстанции РЖД был поврежден трансформатор. "В тушении пожара, возникшего на подстанции, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших в установленные сроки, возгорание было быстро ликвидировано", - написал он в Telegram. Он отметил, что жители близлежащих домов до прибытия пожарных помогали в тушении сухой растительности, предотвращая распространение огня. Также, по данным главы района, в Красноармейском сельском поселении, из-за БПЛА возник пожар в огороде. Его ликвидировали, люди не пострадали.
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032062020.html
орловский район
ростовская область
сальск
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происшествия, орловский район, ростовская область, сальск, юрий слюсарь
Происшествия, Орловский район, Ростовская область, Сальск, Юрий Слюсарь
В Ростовской области устранили пожар на электроподстанции после атаки БПЛА

В Орловском районе под Ростовом потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар на электроподстанции в Орловском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава района Юрий Харенко.
Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь проинформировал о ночной атаке БПЛА на ряд городов и районов области. В результате возгорание произошло на железнодорожной станции, электроподстанции. В Сальске погиб водитель машины.
По данным Харенко, в поселке Орловский на тяговой подстанции РЖД был поврежден трансформатор. "В тушении пожара, возникшего на подстанции, были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Благодаря оперативным действиям пожарных, прибывших в установленные сроки, возгорание было быстро ликвидировано", - написал он в Telegram.
Он отметил, что жители близлежащих домов до прибытия пожарных помогали в тушении сухой растительности, предотвращая распространение огня.
Также, по данным главы района, в Красноармейском сельском поселении, из-за БПЛА возник пожар в огороде. Его ликвидировали, люди не пострадали.
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ПроисшествияОрловский районРостовская областьСальскЮрий Слюсарь
 
 
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