ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 74 украинских беспилотника над регионами России
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
В военном ведомстве уточнили, что 43 дрона сбили над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской.
В городе Сальске Ростовской области беспилотник атаковал машину, водитель погиб на месте, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Кроме того, падение обломков дронов нарушило работу контактной сети на станции Сальск. По данным РЖД, там загорелся грузовой поезд, в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление. Движение поездов через станцию временно прервали, а затем восстановили в обход поврежденного участка.
Дроны также атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Станция работает в штатном режиме.
Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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