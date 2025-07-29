Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 29.07.2025 (обновлено: 09:42 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032062889.html
ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:17:00+03:00
2025-07-29T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.В военном ведомстве уточнили, что 43 дрона сбили над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской.В городе Сальске Ростовской области беспилотник атаковал машину, водитель погиб на месте, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Кроме того, падение обломков дронов нарушило работу контактной сети на станции Сальск. По данным РЖД, там загорелся грузовой поезд, в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление. Движение поездов через станцию временно прервали, а затем восстановили в обход поврежденного участка. Дроны также атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Станция работает в штатном режиме.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250728/donbass-2030817565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, ростовская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО ночью уничтожила 74 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 74 украинских беспилотника над регионами России

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 74 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Школа, ставшая убежищем для жителей Горловки - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Не щадят никого". Признания жителей самого обстреливаемого в России города
28 июля, 08:00
В военном ведомстве уточнили, что 43 дрона сбили над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской.
В городе Сальске Ростовской области беспилотник атаковал машину, водитель погиб на месте, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Кроме того, падение обломков дронов нарушило работу контактной сети на станции Сальск. По данным РЖД, там загорелся грузовой поезд, в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление. Движение поездов через станцию временно прервали, а затем восстановили в обход поврежденного участка.
Дроны также атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Станция работает в штатном режиме.
Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала