https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032062020.html

ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области

ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 29.07.2025

ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области

ПВО уничтожила два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:46:00+03:00

2025-07-29T06:46:00+03:00

2025-07-29T06:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО министерства обороны России сбиты два беспилотника. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250729/bespilotnik-2032054222.html

смоленская область

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безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)