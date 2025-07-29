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ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032062020.html
ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области
ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области
ПВО уничтожила два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:46:00+03:00
2025-07-29T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО министерства обороны России сбиты два беспилотника. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
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смоленская область
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безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области

Анохин: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Смоленской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО министерства обороны России сбиты два беспилотника. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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