https://ria.ru/20250729/bespilotnik-2032229219.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Семейная пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:46:00+03:00

2025-07-29T20:46:00+03:00

2025-07-29T21:38:00+03:00

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что супруг пострадавшей позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время они проходят обследование, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032199973.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков