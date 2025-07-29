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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 29.07.2025 (обновлено: 21:38 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/bespilotnik-2032229219.html
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.07.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие
Семейная пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:46:00+03:00
2025-07-29T21:38:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что супруг пострадавшей позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время они проходят обследование, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250729/spetsoperatsiya-2032199973.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Семейная пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекинском округе

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Вознесеновка автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. Пострадали два человека. Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что супруг пострадавшей позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. В настоящее время они проходят обследование, уточнил губернатор.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2025
Вчера, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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