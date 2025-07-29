https://ria.ru/20250729/bespilotnik--2032174786.html

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:26:00+03:00

2025-07-29T17:26:00+03:00

2025-07-29T17:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 16.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность