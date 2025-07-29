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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:26:00+03:00
2025-07-29T17:26:00+03:00
2025-07-29T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 16.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области