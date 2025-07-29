https://ria.ru/20250729/beseda-2032061672.html
Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан
Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан - РИА Новости, 29.07.2025
Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан
В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись разговора Дениса Ермака перед тем, как он отправился в Афганистан за партией наркотиков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:38:00+03:00
2025-07-29T06:38:00+03:00
2025-07-29T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись разговора Дениса Ермака перед тем, как он отправился в Афганистан за партией наркотиков.На записи слышен разговор Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Он просит заказать билеты ему и его спутникам в Кабул с одним багажом на троих, тогда как на обратную дорогу — багажные места для всех. Кроме того, брат главы офиса Зеленского просит забронировать отдельные номера в гостинице для каждого.Накануне информированный источник сообщил агентству, что Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для политического руководства Украины. В поездке его сопровождали граждане страны Евгений Богатырев и этнический афганец Ахмад Касими, которые доставили груз в своем багаже. Маршрут пролегал через Молдавию, Азербайджан и ОАЭ.Денис Ермак в 2014-2016 годах был участником агрессии киевского режима против жителей Донбасса в качестве снайпера. С марта по июнь 2022-го он служил в 122-м батальоне военной части А7297 территориальной обороны Украины, на должности старшего наводчика минометного взвода минометной батареи. После перешел в Главное управление разведки Украины, где служит по сей день в должности снайпера.
https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html
https://ria.ru/20250725/obysk-2031394637.html
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Аудиозапись разговора брата Ермака с помощницей перед поездкой за наркотиками в Афганистан
РИА Новости публикует беседу брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан. На аудиозаписи слышен разговор Дениса Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Ермак просит заказать билеты ему и его спутникам в Кабул с одним багажом на троих, тогда как на дорогу обратно он просит заказать багажные места для всех.
В багаже, как заявил агентству источник, на Украину были доставлены наркотики.
2025-07-29T06:38
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РИА Новости
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украина, афганистан, кабул (город), андрей ермак, владимир зеленский, в мире, наркотики, гур минобороны украины
Украина, Афганистан, Кабул (город), Андрей Ермак, Владимир Зеленский, В мире, Наркотики, ГУР Минобороны Украины
Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан
Опубликована беседа Дениса Ермака с помощницей перед поездкой за наркотиками