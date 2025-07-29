https://ria.ru/20250729/belorussiya-2032238456.html

Белоруссия и Россия обсудили разработку промышленного ПО

Белоруссия и Россия обсудили разработку промышленного ПО - РИА Новости, 29.07.2025

Белоруссия и Россия обсудили разработку промышленного ПО

Представители Белоруссии и России обсудили разработку и реализацию совместных решений в области промышленного программного обеспечения и его внедрения на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:01:00+03:00

2025-07-29T22:01:00+03:00

2025-07-29T22:03:00+03:00

экономика

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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Представители Белоруссии и России обсудили разработку и реализацию совместных решений в области промышленного программного обеспечения и его внедрения на территории Союзного государства, сообщило министерство связи и информатизации республики. "Сегодня состоялась встреча министра связи и информатизации Республики Беларусь Кирилла Залесского с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. В ходе встречи обсужден широкий спектр сотрудничества двух стран и пути активизации двустороннего диалога, включая актуальные направления в области цифрового развития и информатизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минсвязи Белоруссии. В частности, согласно сообщению, "были затронуты вопросы разработок и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения и его внедрения на территории Союзного государства". "Обмен мнениями коснулся перспектив импортозамещения решений, применяемых в различных отраслях экономики, включая предприятия государственного сектора двух стран", - говорится в сообщении. Отмечается, что рассмотрены шаги по организации специализированных форумов, выставочных мероприятий, профессиональных конференций и тематических конгрессов с целью обсуждения актуальных проблем IT-отрасли, презентации новых технологических решений и продвижения IT-продуктов на зарубежные рынки. "По итогам переговоров договорились о развитии взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250729/moor-2032114952.html

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экономика, белоруссия, россия