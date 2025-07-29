https://ria.ru/20250729/belgorod-2032096441.html

ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025

ВСУ за сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, один мирный житель погиб, четыре ранены,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:39:00+03:00

2025-07-29T11:39:00+03:00

2025-07-29T11:39:00+03:00

происшествия

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 муниципалитетов Белгородской области более 100 беспилотниками, один мирный житель погиб, четыре ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 60 боеприпасов и зафиксированы атаки 102 беспилотниками, из них 44 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в 20 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, фермерском хозяйстве, предприятии, двух грузовых вагонах, ангаре, комбайне, тракторе и 14 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 22 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены... Сегодня утром в хуторе Леоновка в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Его супруга получила баротравму… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 35 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгород был атакован беспилотником, по Белгородскому району нанесены удары 9 дронов. По данным главы области, Борисовский район атакован 4 беспилотниками, в Волоконовском районе пять населенных пунктов подверглись атакам 7 БПЛА. В Грайворонском округе два села обстреляны 5 боеприпасами и атакованы 2 беспилотниками, в Ракитянском районе по посёлкам Пролетарский и Ракитное совершены атаки 3 дронами, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 19 боеприпасов, и атакам 32 беспилотников, 26 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате атаки на автомобиль пострадала мирная жительница... Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате удара дрона по грузовому автомобилю 27 июля в селе Нежеголь", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков