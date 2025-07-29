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Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны - РИА Новости, 29.07.2025
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06:34 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html
Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны
Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны - РИА Новости, 29.07.2025
Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске инородного... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:34:00+03:00
2025-07-29T06:34:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске инородного предмета – струны для катетера, сообщает СК РФ. "Глава СК России запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новосибирской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ сообщалось о направлении в адрес следственных органов СК России обращения от родителей 9-летнего мальчика с доводами о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи, а именно родители сообщили, что после проведения хирургического вмешательства в теле ребенка была оставлена проводящая струна от катетера, в результате чего мальчику требуется повторная операция. "По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250610/saratov-2021973162.html
россия
новосибирская область
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны

Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны для катетера

© Фото : предоставлено СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : предоставлено СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске инородного предмета – струны для катетера, сообщает СК РФ.
"Глава СК России запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новосибирской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось о направлении в адрес следственных органов СК России обращения от родителей 9-летнего мальчика с доводами о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи, а именно родители сообщили, что после проведения хирургического вмешательства в теле ребенка была оставлена проводящая струна от катетера, в результате чего мальчику требуется повторная операция.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Бастрыкин поручил завести дело после данных о незаконном удерживании детей
10 июня, 12:08
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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