https://ria.ru/20250729/bastrykin-2032061332.html

Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны

Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны - РИА Новости, 29.07.2025

Бастрыкин запросил доклад по факту оставления в теле ребенка струны

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске инородного... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T06:34:00+03:00

2025-07-29T06:34:00+03:00

2025-07-29T06:34:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске инородного предмета – струны для катетера, сообщает СК РФ. "Глава СК России запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новосибирской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее в СМИ сообщалось о направлении в адрес следственных органов СК России обращения от родителей 9-летнего мальчика с доводами о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи, а именно родители сообщили, что после проведения хирургического вмешательства в теле ребенка была оставлена проводящая струна от катетера, в результате чего мальчику требуется повторная операция. "По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250610/saratov-2021973162.html

россия

новосибирская область

новосибирск

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