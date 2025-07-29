https://ria.ru/20250729/bakanov-2032045162.html
Глава "Роскосмоса" прибыл в США
Глава "Роскосмоса" прибыл в США - РИА Новости, 29.07.2025
Глава "Роскосмоса" прибыл в США
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в США, он встретится с руководством НАСА и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T00:01:00+03:00
2025-07-29T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в США, он встретится с руководством НАСА и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала он вместе с руководством американского космического агентства посетит структурные подразделения Космического центра имени Джонсона и ознакомится с их работой. Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании. "Накануне старта миссии Crew-11, который запланирован на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрёстных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина это станет первым полетом в космос", - добавили в пресс-службе. В Космическом центре имени Джона Кеннеди глава госкорпорации примет участие в мероприятиях, связанных с проверкой готовности к запуску очередной миссии на Международную космическую станцию.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
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сша, хьюстон, россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса
США, Хьюстон, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА
Глава "Роскосмоса" прибыл в США
Гендиректор "Роскосмоса" Баканов прибыл в США
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в США, он встретится с руководством НАСА и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Дмитрий Баканов
прибыл в Хьюстон
во главе делегации Роскосмоса
для встречи с руководством НАСА
. Это первая очная встреча глав космических агентств России
и США
за восемь лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала он вместе с руководством американского космического агентства посетит структурные подразделения Космического центра имени Джонсона и ознакомится с их работой.
Кроме того, российская делегация планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner, и провести переговоры с руководством космической программы компании.
"Накануне старта миссии Crew-11, который запланирован на 31 июля, Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрёстных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина это станет первым полетом в космос", - добавили в пресс-службе.
В Космическом центре имени Джона Кеннеди глава госкорпорации примет участие в мероприятиях, связанных с проверкой готовности к запуску очередной миссии на Международную космическую станцию.