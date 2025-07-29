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На Байкале зафиксировали новый мировой рекорд
На Байкале зафиксировали новый мировой рекорд - РИА Новости, 29.07.2025
На Байкале зафиксировали новый мировой рекорд
На Байкале команда российских пловцов установила новый мировой рекорд в эстафетном плавании, сообщил РИА Новости президент международного богатырского движения... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:10:00+03:00
2025-07-29T10:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. На Байкале команда российских пловцов установила новый мировой рекорд в эстафетном плавании, сообщил РИА Новости президент международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер. "Экспертная группа движения "Сильнейшая нация мира" в течение недели после окончания заплыва, проанализировав все протоколы и видеоматерилы, пришла к единогласному решению о регистрации уникального рекорда России и мира", — сказал он. По словам Паллера, 11 пловцов, поочередно сменяя друг друга, за 13 дней переплыли Байкал вдоль западного побережья. Всего они преодолели 620 километров в ледяной воде от Северобайкальска до Слюдянки. Общее время заплыва составило 193 часа 25 минут.Президент движения подчеркнул, что пловцы родом из разных городов — Омска, Москвы, Благовещенска, Владивостока, Геленджика, Иркутска, Архангельска. Они посвятили рекорд 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
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спорт, россия, байкал, северобайкальск, общество
Хорошие новости, Спорт, Россия, Байкал, Северобайкальск, Общество
На Байкале зафиксировали новый мировой рекорд
Российские пловцы проплыли 620 км по Байкалу и установили мировой рекорд