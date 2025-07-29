https://ria.ru/20250729/bagreeva-2032018783.html

На Портале поставщиков Москвы заключили 45 тыс контрактов при помощи бота

На Портале поставщиков Москвы заключили 45 тыс контрактов при помощи бота - РИА Новости, 29.07.2025

На Портале поставщиков Москвы заключили 45 тыс контрактов при помощи бота

За первые шесть месяцев текущего года бизнесмены заключили на Портале поставщиков Москвы примерно 45 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:15:00+03:00

2025-07-29T09:15:00+03:00

2025-07-29T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года бизнесмены заключили на Портале поставщиков Москвы примерно 45 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с использованием торгового бота, сумма контрактов составила почти 7 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По словам заммэра, торговый бот помогает упрощать участие в котировочных сессиях, то есть ставки производятся автоматически."Он позволяет предпринимателям направлять свои ценовые предложения в автоматическом режиме и за счет этого участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. В ходе торгов бот последовательно снижает ставку до указанного пользователем минимального значения. За первую половину 2025 года с применением этого сервиса на Портале поставщиков заключили 44,7 тысячи контрактов — на треть больше, чем в том же периоде прошлого года", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Руководитель департамента подчеркнула, что отмечен рост объема сделок на 44%. Общая сумма сделок составила почти 7 миллиардов рублей. Благодаря высокой конкуренции заказчики смогли сэкономить 1,1 миллиарда рублей.Сервисом могут воспользоваться предприниматели из всех российских субъектов. С помощью данной опции бизнесмены расширяют географию своих продаж и выходят на межрегиональный уровень.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, чаще остальных услугами торгового бота пользуются предприниматели из столицы, Подмосковья, Рязанской области, Петербурга и Пермского края."Суммарно в первом полугодии на них пришлось 38,4 тысячи контрактов на 5,7 миллиарда рублей, что составляет 86% от общего количества и 83% от объема всех сделок, заключенных с применением такого функционала", — подчеркнул Пуртов, слова которого привели в пресс-службе ДЭПР.Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы. Они длятся три, шесть или 24 часа. Во время сессий поставщики конкурируют между собой и снижают начальную цену контракта. Аукцион выигрывает предприниматель, который предлагает самую низкую цену.Как ранее сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, за первые шесть месяцев текущего года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.Портал поставщиков существует уже 12 лет. Платформа была создана для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 миллиона уникальных наименований. Каждый день на портале заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.Для поддержки пользователей открываются представительства в российских регионах. В открывшихся филиалах специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут оставить обращение в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или написать письмо на сайт.Функциональным заказчиком портала является московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года на Портале поставщиков столицы провели около 93 тысяч котировочных сессий, рост составил 22% в сравнении с первым кварталом 2024 года.

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https://ria.ru/20250728/pavilon-2031765701.html

https://ria.ru/20250724/bagreeva-2030953893.html

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