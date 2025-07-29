https://ria.ru/20250729/azimut-2032158532.html

Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье

Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье - РИА Новости, 29.07.2025

Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье

Пассажирка самолета "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, утверждает, что до сих пор не может получить... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:22:00+03:00

2025-07-29T16:22:00+03:00

2025-07-29T16:22:00+03:00

анталья (провинция)

турция

аланья (город)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Пассажирка самолета "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, утверждает, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание, компания же заявляет, что женщина не обращалась за помощью. "Когда произошла катастрофа, (в аэропорту – ред.) длительное время не было ни медиков, ни представителей "Азимута", они приехали глубоко за полночь, заселением пассажиров в отели начали заниматься к утру. Нас ожидал водитель в аэропорту, мы прождали несколько часов и приняли решение уехать, мы нашли апартаменты. Всё это я подтвердила чеками, я недавно отправила их и попросила возместить расходы на проживание, на что авиакомпания мне говорит, что всё предоставлялось, что я отказалась от проживания – то есть, по их мнению, я должна была сидеть в аэропорту до 5 утра с ребенком и ждать, пока компания расселит", - рассказала РИА Новости пассажирка Алина. Помимо этого, женщина утверждает, что ей выписали больничный на четыре дня. У работающей на российскую компанию в Турции Алины, с ее слов, медицинская страховка, действует только в городе Силифке, где она проживает. "Авиакомпания спрашивает, почему я обратилась к доктору спустя несколько дней после аварии, докажите, что это последствия авиакатастрофы. Если бы я обратилась ко врачу в Анталье, то пришлось бы внепланово искать жилье, тратить деньги на дорогу. Если бы меня осмотрели медики в аэропорту, я бы не тратила свои средства и не обращалась бы ко врачу", - отмечает женщина. Пассажирка подчеркнула, что "сдаваться не собирается", так как вместе с сыном испытала в том числе моральный ущерб, и требует от компании компенсацию расходов по предоставленным чекам. Алина предоставила РИА Новости сканы квитанций. В частности, там приводится, что за трансфер из аэропорта Антальи до Аланьи россиянка заплатила 5 тысяч лир (чуть менее 150 долларов по курсу на тот момент), за проживание в Анталье с 24 по 26 ноября, пока женщина ждала багаж – еще 150 евро (около 175 долларов), за осмотр в клинике в Силифке и ряд процедур, в том числе МРТ – 1829 лир (около 53 долларов, страховая компания покрыла 80% требуемой суммы). В ответе авиакомпании Алине сообщается, что "с 23.00 мск (24 ноября – ред.) русскоговорящий представитель авиакомпании находился в аэровокзальном комплексе в непосредственном контакте с пассажирами рейса". Компания утверждает, что пассажирам необходимо было обратиться к представителю, если им требовалась медицинская или психологическая помощь, "данные факты имеют документальное подтверждение, в том числе содержатся в пояснениях самого представителя авиакомпании". "Азимут" отмечает, что отель был предоставлен пассажирам, потерявшим стыковку. "От вас никаких заявлений по необходимости предоставления гостиницы не поступало", - говорится в ответе компании Алине. Еще одна пассажирка рейса Евгения Лавриненко заявила РИА Новости в ноябре, что сотрудники "Азимута" после эвакуации помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, которые накормили пассажиров. "Азимут" после восьми часов ожидания багажа предложил трансфер, в отелях никого не размещали, утверждала Лавриненко. Не менее 12 пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут" подали коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. Согласно документам, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, адвокаты подали иски против стамбульского представительства авиакомпании "Азимут" и ее центрального офиса, а также капитана воздушного судна и второго пилота упомянутого Superjet. Юристы требуют возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений, а по второму иску - о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге. Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250419/azimut-2012217971.html

https://ria.ru/20250716/azimut-2029426623.html

https://ria.ru/20250419/sud-2012225698.html

анталья (провинция)

турция

аланья (город)

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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье 2025-07-29T16:22 true PT1M09S

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анталья (провинция), турция, аланья (город), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия