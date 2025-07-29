https://ria.ru/20250729/azimut-2032158532.html
Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье
Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье - РИА Новости, 29.07.2025
Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье
Пассажирка самолета "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, утверждает, что до сих пор не может получить... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:22:00+03:00
2025-07-29T16:22:00+03:00
2025-07-29T16:22:00+03:00
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турция
аланья (город)
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следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Пассажирка самолета "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, утверждает, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание, компания же заявляет, что женщина не обращалась за помощью. "Когда произошла катастрофа, (в аэропорту – ред.) длительное время не было ни медиков, ни представителей "Азимута", они приехали глубоко за полночь, заселением пассажиров в отели начали заниматься к утру. Нас ожидал водитель в аэропорту, мы прождали несколько часов и приняли решение уехать, мы нашли апартаменты. Всё это я подтвердила чеками, я недавно отправила их и попросила возместить расходы на проживание, на что авиакомпания мне говорит, что всё предоставлялось, что я отказалась от проживания – то есть, по их мнению, я должна была сидеть в аэропорту до 5 утра с ребенком и ждать, пока компания расселит", - рассказала РИА Новости пассажирка Алина. Помимо этого, женщина утверждает, что ей выписали больничный на четыре дня. У работающей на российскую компанию в Турции Алины, с ее слов, медицинская страховка, действует только в городе Силифке, где она проживает. "Авиакомпания спрашивает, почему я обратилась к доктору спустя несколько дней после аварии, докажите, что это последствия авиакатастрофы. Если бы я обратилась ко врачу в Анталье, то пришлось бы внепланово искать жилье, тратить деньги на дорогу. Если бы меня осмотрели медики в аэропорту, я бы не тратила свои средства и не обращалась бы ко врачу", - отмечает женщина. Пассажирка подчеркнула, что "сдаваться не собирается", так как вместе с сыном испытала в том числе моральный ущерб, и требует от компании компенсацию расходов по предоставленным чекам. Алина предоставила РИА Новости сканы квитанций. В частности, там приводится, что за трансфер из аэропорта Антальи до Аланьи россиянка заплатила 5 тысяч лир (чуть менее 150 долларов по курсу на тот момент), за проживание в Анталье с 24 по 26 ноября, пока женщина ждала багаж – еще 150 евро (около 175 долларов), за осмотр в клинике в Силифке и ряд процедур, в том числе МРТ – 1829 лир (около 53 долларов, страховая компания покрыла 80% требуемой суммы). В ответе авиакомпании Алине сообщается, что "с 23.00 мск (24 ноября – ред.) русскоговорящий представитель авиакомпании находился в аэровокзальном комплексе в непосредственном контакте с пассажирами рейса". Компания утверждает, что пассажирам необходимо было обратиться к представителю, если им требовалась медицинская или психологическая помощь, "данные факты имеют документальное подтверждение, в том числе содержатся в пояснениях самого представителя авиакомпании". "Азимут" отмечает, что отель был предоставлен пассажирам, потерявшим стыковку. "От вас никаких заявлений по необходимости предоставления гостиницы не поступало", - говорится в ответе компании Алине. Еще одна пассажирка рейса Евгения Лавриненко заявила РИА Новости в ноябре, что сотрудники "Азимута" после эвакуации помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, которые накормили пассажиров. "Азимут" после восьми часов ожидания багажа предложил трансфер, в отелях никого не размещали, утверждала Лавриненко. Не менее 12 пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут" подали коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. Согласно документам, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, адвокаты подали иски против стамбульского представительства авиакомпании "Азимут" и ее центрального офиса, а также капитана воздушного судна и второго пилота упомянутого Superjet. Юристы требуют возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений, а по второму иску - о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге. Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250419/azimut-2012217971.html
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
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анталья (провинция), турция, аланья (город), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Анталья (провинция), Турция, Аланья (город), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
Пассажирка "Азимута" пожаловалась на отсутствие компенсации за ЧП в Анталье
Пассажир "Азимута" заявил об отсутствии компенсации за жесткую посадку в Анталье
СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Пассажирка самолета "Азимута", после жесткой посадки которого в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года возник пожар, утверждает, что до сих пор не может получить от компании компенсацию вынужденных расходов на медицинские услуги, трансфер и проживание, компания же заявляет, что женщина не обращалась за помощью.
"Когда произошла катастрофа, (в аэропорту – ред.) длительное время не было ни медиков, ни представителей "Азимута", они приехали глубоко за полночь, заселением пассажиров в отели начали заниматься к утру. Нас ожидал водитель в аэропорту, мы прождали несколько часов и приняли решение уехать, мы нашли апартаменты. Всё это я подтвердила чеками, я недавно отправила их и попросила возместить расходы на проживание, на что авиакомпания мне говорит, что всё предоставлялось, что я отказалась от проживания – то есть, по их мнению, я должна была сидеть в аэропорту до 5 утра с ребенком и ждать, пока компания расселит", - рассказала РИА Новости пассажирка Алина.
Помимо этого, женщина утверждает, что ей выписали больничный на четыре дня. У работающей на российскую компанию в Турции
Алины, с ее слов, медицинская страховка, действует только в городе Силифке, где она проживает. "Авиакомпания спрашивает, почему я обратилась к доктору спустя несколько дней после аварии, докажите, что это последствия авиакатастрофы. Если бы я обратилась ко врачу в Анталье
, то пришлось бы внепланово искать жилье, тратить деньги на дорогу. Если бы меня осмотрели медики в аэропорту, я бы не тратила свои средства и не обращалась бы ко врачу", - отмечает женщина.
Пассажирка подчеркнула, что "сдаваться не собирается", так как вместе с сыном испытала в том числе моральный ущерб, и требует от компании компенсацию расходов по предоставленным чекам.
Алина предоставила РИА Новости сканы квитанций. В частности, там приводится, что за трансфер из аэропорта Антальи до Аланьи
россиянка заплатила 5 тысяч лир (чуть менее 150 долларов по курсу на тот момент), за проживание в Анталье с 24 по 26 ноября, пока женщина ждала багаж – еще 150 евро (около 175 долларов), за осмотр в клинике в Силифке и ряд процедур, в том числе МРТ – 1829 лир (около 53 долларов, страховая компания покрыла 80% требуемой суммы).
В ответе авиакомпании Алине сообщается, что "с 23.00 мск (24 ноября – ред.) русскоговорящий представитель авиакомпании находился в аэровокзальном комплексе в непосредственном контакте с пассажирами рейса". Компания утверждает, что пассажирам необходимо было обратиться к представителю, если им требовалась медицинская или психологическая помощь, "данные факты имеют документальное подтверждение, в том числе содержатся в пояснениях самого представителя авиакомпании".
"Азимут" отмечает, что отель был предоставлен пассажирам, потерявшим стыковку. "От вас никаких заявлений по необходимости предоставления гостиницы не поступало", - говорится в ответе компании Алине.
Еще одна пассажирка рейса Евгения Лавриненко заявила РИА Новости в ноябре, что сотрудники "Азимута" после эвакуации помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, которые накормили пассажиров. "Азимут" после восьми часов ожидания багажа предложил трансфер, в отелях никого не размещали, утверждала Лавриненко.
Не менее 12 пассажиров самолета
Superjet российской авиакомпании "Азимут" подали коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. "Азимут" заявлял ранее, что самолет не горел: воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета. Согласно документам, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, адвокаты подали иски против стамбульского представительства авиакомпании "Азимут" и ее центрального офиса, а также капитана воздушного судна и второго пилота упомянутого Superjet. Юристы требуют возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений, а по второму иску - о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге.
Вечером 24 ноября 2024 года после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации
сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК РФ
РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи
возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей, уточнили в ведомстве.