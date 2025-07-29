https://ria.ru/20250729/avto-2032204186.html
МВД опровергло информацию о запрете на эксплуатацию праворульных авто
МВД опровергло информацию о запрете на эксплуатацию праворульных авто - РИА Новости, 29.07.2025
МВД опровергло информацию о запрете на эксплуатацию праворульных авто
МВД РФ опровергло информацию о якобы планируемом запрете на покупку или продажу, а также эксплуатацию авто с правым расположением руля, сообщила представитель... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:37:00+03:00
2025-07-29T18:37:00+03:00
2025-07-29T18:37:00+03:00
авто
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о якобы планируемом запрете на покупку или продажу, а также эксплуатацию авто с правым расположением руля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.
https://ria.ru/20250729/mvd-2032134814.html
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авто, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Авто, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло информацию о запрете на эксплуатацию праворульных авто
МВД опровергло информацию о запрете на покупку и эксплуатацию праворульных авто