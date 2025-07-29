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Кнайсль высоко оценила защиту природы в России - РИА Новости, 29.07.2025
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13:43 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/avstrija-2032118098.html
Кнайсль высоко оценила защиту природы в России
Кнайсль высоко оценила защиту природы в России - РИА Новости, 29.07.2025
Кнайсль высоко оценила защиту природы в России
Политика по защите природы в России продвигается на государственном уровне и организована очень прозрачно, в отличие от ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии Карин... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:43:00+03:00
2025-07-29T13:43:00+03:00
в мире
россия
австрия
германия
карин кнайсль
сергей арамилев
евросоюз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Политика по защите природы в России продвигается на государственном уровне и организована очень прозрачно, в отличие от ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "В России все организовано государством, оно платит зарплату сотрудникам. По моему мнению, это очень прозрачно, в то время как во многих других местах, не только в Евросоюзе, этим занимаются ассоциации, общественные организации, которые часто имеют очень разные повестки", - сказала она по случаю Международного дня тигра. Как отметила Кнайсль, в ЕС нет формализованной компетентной политики по охране природы. В Германии или Австрии, например, политика по охране окружающей среды варьируется в зависимости от региона, подчеркнула она. "Меня поразило сочетание профессионализма, реализма и идеализма. Видно, что есть любовь, есть гордость, все сделано очень организованно на уровне государства", - отметила Кнайсль, комментируя деятельность центра "Амурский тигр", с которым она сотрудничает. Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи. В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник. На ВЭФ-2024 Арамилев сообщил агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры.
https://ria.ru/20241209/knaysl-1988069042.html
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в мире, россия, австрия, германия, карин кнайсль, сергей арамилев, евросоюз
В мире, Россия, Австрия, Германия, Карин Кнайсль, Сергей Арамилев, Евросоюз
Кнайсль высоко оценила защиту природы в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль высоко оценила защиту природы в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Политика по защите природы в России продвигается на государственном уровне и организована очень прозрачно, в отличие от ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"В России все организовано государством, оно платит зарплату сотрудникам. По моему мнению, это очень прозрачно, в то время как во многих других местах, не только в Евросоюзе, этим занимаются ассоциации, общественные организации, которые часто имеют очень разные повестки", - сказала она по случаю Международного дня тигра.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье
9 декабря 2024, 03:08
Как отметила Кнайсль, в ЕС нет формализованной компетентной политики по охране природы. В Германии или Австрии, например, политика по охране окружающей среды варьируется в зависимости от региона, подчеркнула она.
"Меня поразило сочетание профессионализма, реализма и идеализма. Видно, что есть любовь, есть гордость, все сделано очень организованно на уровне государства", - отметила Кнайсль, комментируя деятельность центра "Амурский тигр", с которым она сотрудничает.
Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи.
В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник. На ВЭФ-2024 Арамилев сообщил агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах.
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
2 июля, 13:21
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Декларацию по сохранению тигра подписали представители 13 стран, на территории которых обитают тигры.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра
3 сентября 2024, 09:30
 
В миреРоссияАвстрияГерманияКарин КнайсльСергей АрамилевЕвросоюз
 
 
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