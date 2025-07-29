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Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи - РИА Новости, 29.07.2025
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи
Пассажиры задержанного рейса IFly ("Айфлай") Сухум-Москва будут доставлены в российскую столицу с пересадкой в Сочи, полет выполнит авиакомпания "Россия",... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:57:00+03:00
2025-07-29T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса IFly ("Айфлай") Сухум-Москва будут доставлены в российскую столицу с пересадкой в Сочи, полет выполнит авиакомпания "Россия", сообщили в IFly. "Пассажиров рейса Сухум-Москва авиакомпании IFly доставят в столицу России через аэропорт Сочи на рейсе авиакомпании "Россия", - сообщил перевозчик. Он добавил, что пассажиров везут в Сочи. "В аэропорту Сухума их обеспечили питанием и напитками, в терминале работали сплит-системы, в случае необходимости граждане могли обратиться к медработникам", - отметил перевозчик. В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. Рейс IFly в Москву должен был вылететь из аэропорта Сухума в 9.15 и прибыть в "Шереметьево" в 13.05.
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В мире, Сочи, Сухум, Россия, iFly
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи
Пассажиров задержанного рейса IFly Сухум-Москва отправят в столицу через Сочи