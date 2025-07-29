Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/avia-2032222880.html
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи - РИА Новости, 29.07.2025
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи
Пассажиры задержанного рейса IFly ("Айфлай") Сухум-Москва будут доставлены в российскую столицу с пересадкой в Сочи, полет выполнит авиакомпания "Россия",... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:57:00+03:00
2025-07-29T19:57:00+03:00
в мире
сочи
сухум
россия
ifly
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_0:52:1267:765_1920x0_80_0_0_88ccfcad407ef1f3eddc49146a01f573.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса IFly ("Айфлай") Сухум-Москва будут доставлены в российскую столицу с пересадкой в Сочи, полет выполнит авиакомпания "Россия", сообщили в IFly. "Пассажиров рейса Сухум-Москва авиакомпании IFly доставят в столицу России через аэропорт Сочи на рейсе авиакомпании "Россия", - сообщил перевозчик. Он добавил, что пассажиров везут в Сочи. "В аэропорту Сухума их обеспечили питанием и напитками, в терминале работали сплит-системы, в случае необходимости граждане могли обратиться к медработникам", - отметил перевозчик. В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. Рейс IFly в Москву должен был вылететь из аэропорта Сухума в 9.15 и прибыть в "Шереметьево" в 13.05.
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014153685.html
сочи
сухум
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_46:0:1175:847_1920x0_80_0_0_a173df2fd28b2392b0be825f7b9fea1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сочи, сухум, россия, ifly
В мире, Сочи, Сухум, Россия, iFly
Пассажиров задержанного рейса Сухум-Москва доставят в столицу через Сочи

Пассажиров задержанного рейса IFly Сухум-Москва отправят в столицу через Сочи

© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса IFly ("Айфлай") Сухум-Москва будут доставлены в российскую столицу с пересадкой в Сочи, полет выполнит авиакомпания "Россия", сообщили в IFly.
"Пассажиров рейса Сухум-Москва авиакомпании IFly доставят в столицу России через аэропорт Сочи на рейсе авиакомпании "Россия", - сообщил перевозчик.
Он добавил, что пассажиров везут в Сочи. "В аэропорту Сухума их обеспечили питанием и напитками, в терминале работали сплит-системы, в случае необходимости граждане могли обратиться к медработникам", - отметил перевозчик.
В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.
Рейс IFly в Москву должен был вылететь из аэропорта Сухума в 9.15 и прибыть в "Шереметьево" в 13.05.
Девушка на берегу озера Рица - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Сухуме открыли аэропорт: как теперь изменится дешевый отдых в Абхазии
1 мая, 08:00
 
В миреСочиСухумРоссияiFly
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала