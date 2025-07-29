https://ria.ru/20250729/avia-2032200826.html

Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" во время кибератаки

Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" во время кибератаки - РИА Новости, 29.07.2025

Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" во время кибератаки

Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" стабилизировать ситуацию на фоне хакерских атак в понедельник, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:32:00+03:00

2025-07-29T18:32:00+03:00

2025-07-29T18:32:00+03:00

общество

россия

олег пантелеев

аэрофлот

"авиапорт"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" стабилизировать ситуацию на фоне хакерских атак в понедельник, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Ранее, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. "Благодаря слаженной работе, в которую были вовлечены и авиационные власти, и операторы аэропортов, и другие подрядчики, пассажиры были проинформированы о возникших проблемах, с ними велась работа по организации перебронирования или оформления возврата денежных средств, обеспечения комфортных условий ожидания", - сказал Пантелеев. Он подчеркнул, что работа в условиях масштабной хакерской атаки – это новый опыт для российской авиаотрасли. "Хочется надеяться, что он позволит выявить уязвимости и построить эффективную систему противодействия подобным вызовам", - добавил эксперт. Как сообщал Роскомнадзор, утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" в результате кибератак не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://ria.ru/20250729/kiberataka-2032154498.html

https://ria.ru/20250729/mintrans-2032195641.html

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общество, россия, олег пантелеев, аэрофлот, "авиапорт"