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Шокирующий прогноз синоптиков на август: про отпуск можно забыть? - РИА Новости, 29.07.2025
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18:53 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/avgust-2031483770.html
Шокирующий прогноз синоптиков на август: про отпуск можно забыть?
Шокирующий прогноз синоптиков на август: про отпуск можно забыть? - РИА Новости, 29.07.2025
Шокирующий прогноз синоптиков на август: про отпуск можно забыть?
Лето 2025 года обещает войти в историю не только своим невыносимым зноем в июне и июле, но и поразительной климатической развязкой. Вопреки ожиданиям, август в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:53:00+03:00
2025-07-29T18:53:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лето 2025 года обещает войти в историю не только своим невыносимым зноем в июне и июле, но и поразительной климатической развязкой. Вопреки ожиданиям, август в ряде регионов России не просто остынет, он буквально превратится в раннюю осень. Синоптики уже говорят о резком температурном провале.Так, температура воздуха в некоторых регионах снизится настолько, что летняя одежда станет бесполезной, а планы на отдых уже под угрозой. Особенно быстро и болезненно перемены почувствуют жители восточных территорий страны.В Якутске, где август и без того редко бывает тёплым, прогнозируется резкое похолодание: в ночные часы столбики термометров могут опускаться до +3 °C - это уровень конца сентября или даже начала октября."Такое похолодание в конце лета - явление редкое и для многих, особенно туристов и дачников, может стать полной неожиданностью", - отмечают метеорологи.После долгих недель жары и духоты организм окажется не готов к такому резкому контрасту. Медики уже рекомендуют не игнорировать прогнозы и заранее позаботиться о тёплой одежде, особенно при поездках на природу или в регионы с риском температурных скачков.Судя по картам атмосферного давления и движения воздушных масс, холодный фронт затронет не только север и восток, но и часть Сибири и даже Урала. Ожидается, что дневные температуры в этих зонах могут не подниматься выше +10…+12 °C. Влажность, дождливые циклоны и серое небо станут фоном к неожиданному "маленькому октябрю" посреди календарного лета."Мы не можем полагаться на устойчивую сезонность"На юге России погодная картина будет более щадящей, однако и здесь ночи обещают быть непривычно прохладными. В Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, по предварительным данным, температура может опускаться до +13…+15 °C и это в пик летнего сезона.Причины столь резкой перемены в сложной комбинации атмосферных процессов, включая влияние арктического циклона, нехарактерного для конца лета. По мнению климатологов, подобные погодные "скачки" становятся всё более частыми из-за глобальных изменений климата."Мы уже не можем полагаться на устойчивую сезонность, - поясняют специалисты. - То, что раньше считалось исключением, теперь может стать нормой. Суровые зимы, жаркие весны, прохладное лето - всё это теперь часть новых реалий".Таким образом, август 2025 года рискует разрушить классические представления о лете. И хотя для кого-то прохлада станет долгожданным отдыхом от жары, для большинства это будет неудобный и тревожный вызов. Впрочем, есть в этом и свои плюсы: кто сказал, что уютные пледы, горячий чай и ранняя осенняя атмосфера не могут появиться в августе?Арктический циклон и "бархатный сезон"Сибирь и Урал тоже окажутся в эпицентре мощного арктического циклона. В Екатеринбурге, например, в первой половине августа температура будет держаться в пределах 12-15 градусов, но во второй её части она может упасть до показателей ниже 11 градусов. Такое похолодание заставит жителей достать из шкафов куртки и свитера значительно раньше, чем они обычно делают это в конце лета.Не обойдёт стороной этот холодный фронт и европейскую часть России. В Москве, где в прошлом году в конце августа термометр показывал заоблачные 30 градусов, в 2025 году, по прогнозам, температура не превысит 9 градусов. Это заметное отклонение от привычной летней нормы, которое вынудит многих пересмотреть свои планы на отпуск и летние мероприятия.Единственным регионом, где, по предварительным данным, не ожидается таких резких изменений, все же остаётся юг России. Несмотря на описанные выше изменения, погода будет комфортной. В Крыму август сохранит жаркую погоду, а сентябрь, как обычно, порадует традиционным "бархатным сезоном". Однако и здесь не стоит исключать неожиданных сюрпризов - климатические аномалии становятся всё более частым явлением, нарушая привычный ход событий.Сами виноваты?Похожие климатические изменения происходили в России в 2020 году, когда в конце лета и начале осени была зафиксирована аномальная погода с резким похолоданием. Особенно это затронуло Сибирь, Урал и северные регионы страны. В некоторых областях температура опускалась до рекордно низких значений для того времени года, что привело к ранним заморозкам и замедлению сельскохозяйственного сезона.Такие резкие изменения были связаны с активностью арктического циклона, который принёс холодный воздух с северных широт. Это явление является частью более широкого тренда, связанного с глобальным климатическим изменением. По мере повышения глобальных температур происходят сдвиги в атмосферных циркуляциях, что может вызывать более частые и интенсивные климатические аномалии, такие как резкие похолодания летом и ранняя осень.Также стоит отметить, что экстремальные погодные условия, такие как затяжные засухи и резкие похолодания, стали более выраженными в последние десятилетия, что также связано с изменениями в глобальном климате, вызванными антропогенным воздействием.
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общество, россия
Общество, Россия

Шокирующий прогноз синоптиков на август: про отпуск можно забыть?

© NASA / Nick HagueУраган "Дориан" с борта Международной космической станции
Ураган Дориан с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© NASA / Nick Hague
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лето 2025 года обещает войти в историю не только своим невыносимым зноем в июне и июле, но и поразительной климатической развязкой. Вопреки ожиданиям, август в ряде регионов России не просто остынет, он буквально превратится в раннюю осень. Синоптики уже говорят о резком температурном провале.
Так, температура воздуха в некоторых регионах снизится настолько, что летняя одежда станет бесполезной, а планы на отдых уже под угрозой. Особенно быстро и болезненно перемены почувствуют жители восточных территорий страны.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Жара в Москве
В Якутске, где август и без того редко бывает тёплым, прогнозируется резкое похолодание: в ночные часы столбики термометров могут опускаться до +3 °C - это уровень конца сентября или даже начала октября.
"Такое похолодание в конце лета - явление редкое и для многих, особенно туристов и дачников, может стать полной неожиданностью", - отмечают метеорологи.
После долгих недель жары и духоты организм окажется не готов к такому резкому контрасту. Медики уже рекомендуют не игнорировать прогнозы и заранее позаботиться о тёплой одежде, особенно при поездках на природу или в регионы с риском температурных скачков.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
Судя по картам атмосферного давления и движения воздушных масс, холодный фронт затронет не только север и восток, но и часть Сибири и даже Урала. Ожидается, что дневные температуры в этих зонах могут не подниматься выше +10…+12 °C. Влажность, дождливые циклоны и серое небо станут фоном к неожиданному "маленькому октябрю" посреди календарного лета.

"Мы не можем полагаться на устойчивую сезонность"

На юге России погодная картина будет более щадящей, однако и здесь ночи обещают быть непривычно прохладными. В Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, по предварительным данным, температура может опускаться до +13…+15 °C и это в пик летнего сезона.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Судаке
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке
Причины столь резкой перемены в сложной комбинации атмосферных процессов, включая влияние арктического циклона, нехарактерного для конца лета. По мнению климатологов, подобные погодные "скачки" становятся всё более частыми из-за глобальных изменений климата.
"Мы уже не можем полагаться на устойчивую сезонность, - поясняют специалисты. - То, что раньше считалось исключением, теперь может стать нормой. Суровые зимы, жаркие весны, прохладное лето - всё это теперь часть новых реалий".
Таким образом, август 2025 года рискует разрушить классические представления о лете. И хотя для кого-то прохлада станет долгожданным отдыхом от жары, для большинства это будет неудобный и тревожный вызов. Впрочем, есть в этом и свои плюсы: кто сказал, что уютные пледы, горячий чай и ранняя осенняя атмосфера не могут появиться в августе?
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Ливень в Москве

Арктический циклон и "бархатный сезон"

Сибирь и Урал тоже окажутся в эпицентре мощного арктического циклона. В Екатеринбурге, например, в первой половине августа температура будет держаться в пределах 12-15 градусов, но во второй её части она может упасть до показателей ниже 11 градусов. Такое похолодание заставит жителей достать из шкафов куртки и свитера значительно раньше, чем они обычно делают это в конце лета.
Не обойдёт стороной этот холодный фронт и европейскую часть России. В Москве, где в прошлом году в конце августа термометр показывал заоблачные 30 градусов, в 2025 году, по прогнозам, температура не превысит 9 градусов. Это заметное отклонение от привычной летней нормы, которое вынудит многих пересмотреть свои планы на отпуск и летние мероприятия.
© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок циклона "Корнелиус"
Спутниковый снимок циклона Корнелиус - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок циклона "Корнелиус"
Единственным регионом, где, по предварительным данным, не ожидается таких резких изменений, все же остаётся юг России. Несмотря на описанные выше изменения, погода будет комфортной. В Крыму август сохранит жаркую погоду, а сентябрь, как обычно, порадует традиционным "бархатным сезоном". Однако и здесь не стоит исключать неожиданных сюрпризов - климатические аномалии становятся всё более частым явлением, нарушая привычный ход событий.

Сами виноваты?

Похожие климатические изменения происходили в России в 2020 году, когда в конце лета и начале осени была зафиксирована аномальная погода с резким похолоданием. Особенно это затронуло Сибирь, Урал и северные регионы страны. В некоторых областях температура опускалась до рекордно низких значений для того времени года, что привело к ранним заморозкам и замедлению сельскохозяйственного сезона.
© Фото : соцсетиГрад размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
Такие резкие изменения были связаны с активностью арктического циклона, который принёс холодный воздух с северных широт. Это явление является частью более широкого тренда, связанного с глобальным климатическим изменением. По мере повышения глобальных температур происходят сдвиги в атмосферных циркуляциях, что может вызывать более частые и интенсивные климатические аномалии, такие как резкие похолодания летом и ранняя осень.
Также стоит отметить, что экстремальные погодные условия, такие как затяжные засухи и резкие похолодания, стали более выраженными в последние десятилетия, что также связано с изменениями в глобальном климате, вызванными антропогенным воздействием.
 
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