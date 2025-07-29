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Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025

Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Трое мужчин ранены в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области при ударе украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:23:00+03:00

2025-07-29T19:23:00+03:00

2025-07-29T19:30:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Трое мужчин ранены в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области при ударе украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков