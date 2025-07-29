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Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2025
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Трое мужчин ранены в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области при ударе украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:23:00+03:00
2025-07-29T19:23:00+03:00
2025-07-29T19:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Трое мужчин ранены в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области при ударе украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области 3 человека пострадали при атаке FPV-дрона ВСУ по авто