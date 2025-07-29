https://ria.ru/20250729/ataka-2032173029.html
Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ
Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ
Глава территориальной администрации села Борки и ее водитель пострадали при атаке украинского беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:16:00+03:00
2025-07-29T17:16:00+03:00
2025-07-29T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Глава территориальной администрации села Борки и ее водитель пострадали при атаке украинского беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель. Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", — написал он.Гладков добавил, что машина получила повреждения.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали глава села и ее водитель