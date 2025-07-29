https://ria.ru/20250729/ataka-2032173029.html

Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ

Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025

Глава белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ

Глава территориальной администрации села Борки и ее водитель пострадали при атаке украинского беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:16:00+03:00

2025-07-29T17:16:00+03:00

2025-07-29T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Глава территориальной администрации села Борки и ее водитель пострадали при атаке украинского беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель. Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", — написал он.Гладков добавил, что машина получила повреждения.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250729/bespilotniki-2032063234.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область