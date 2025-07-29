https://ria.ru/20250729/ataka-2032148778.html
Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке
Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке - РИА Новости, 29.07.2025
Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке
Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:34:00+03:00
2025-07-29T15:34:00+03:00
2025-07-29T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм". "Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании. Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке
Сеть аптек "Столичка" восстанавливает работу после хакерской атаки
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм".
"Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании.
Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.