https://ria.ru/20250729/ataka-2032148778.html

Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке

Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке - РИА Новости, 29.07.2025

Сеть аптек "Столичка" подверглась хакерской атаке

Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") подверглась хакерской атаке, сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Ранее во вторник компания сообщила, что некоторые офлайн-точки сети аптек "Столички" закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов. Аналогичное сообщение об ограничении работы появилось на сайте аптечной сети "Неофарм". "Сеть социальных аптек "Столички" подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей", - сообщили в компании. Там отметили, что восстановить работу сети в полном объеме планируется в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия