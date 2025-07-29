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При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома - РИА Новости, 29.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 29.07.2025 (обновлено: 09:12 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ataka-2032068059.html
При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома
При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома - РИА Новости, 29.07.2025
При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома
Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:54:00+03:00
2025-07-29T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ "Пушкинский" - остекление, в Киевском районе по улице Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома - балкон и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале, добавив, что "информация продолжает поступать".Он уточнил, что в городе обесточены 262 трансформаторных подстанции, без электроэнергии остаются 40 401 абонент. Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась света.
https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома

При атаке дронов ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома

© Фото : пресс-служба главы муниципального образования городской округ ДонецкПоследствия обстрела Донецка со стророны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стророны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : пресс-служба главы муниципального образования городской округ Донецк
Последствия обстрела Донецка со стророны ВСУ
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ "Пушкинский" - остекление, в Киевском районе по улице Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома - балкон и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале, добавив, что "информация продолжает поступать".
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Он уточнил, что в городе обесточены 262 трансформаторных подстанции, без электроэнергии остаются 40 401 абонент. Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась света.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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