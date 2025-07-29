https://ria.ru/20250729/ataka-2032068059.html

При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома

При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома - РИА Новости, 29.07.2025

При атаке ВСУ в Донецке получили повреждения два многоквартирных дома

Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:54:00+03:00

2025-07-29T08:54:00+03:00

2025-07-29T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ "Пушкинский" - остекление, в Киевском районе по улице Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома - балкон и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале, добавив, что "информация продолжает поступать".Он уточнил, что в городе обесточены 262 трансформаторных подстанции, без электроэнергии остаются 40 401 абонент. Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. В результате, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась света.

https://ria.ru/20250729/vsu--2032065643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)