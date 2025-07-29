https://ria.ru/20250729/ataka-2032049214.html
Атака ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа
Атака ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа - РИА Новости, 29.07.2025
Атака ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа
Атака со стороны ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:31:00+03:00
2025-07-29T01:31:00+03:00
2025-07-29T01:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа, передают корреспонденты РИА Новости. Атака ВСУ по Донецку началась в районе 23.10 ночи и продлилась около часа. В результате чего, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась электроэнергии. Ранее в ночь на вторник в нескольких районах Донецка пропало электричество после звука взрывов, в небе работала система противовоздушной обороны. Одновременно с этим в нескольких районах города был слышен характерный звук полета ударных БПЛА. Одной из целей ВСУ стал бизнес-центр в Донецке, где было повреждено остекление. На месте происшествия были найдены фрагменты летательного аппарата ВСУ с микросхемами дрона.
https://ria.ru/20250729/svet-2032048970.html
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Атака ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа
Атака со стороны ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа