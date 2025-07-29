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Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении - РИА Новости, 29.07.2025
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17:42 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/arest-2032183824.html
Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении
Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении - РИА Новости, 29.07.2025
Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении
Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 миллионов... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:42:00+03:00
2025-07-29T17:42:00+03:00
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 миллионов рублей, выделенных на закупку медоборудования, сообщила пресс-служба суда. По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 по июль 2023 более 53,3 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования. Магасский районный суд 22 июля рассмотрел ходатайство следствия об избрании Балаеву меры пресечения в виде заключения под стражу и отказал в нем, освободив подозреваемого из-под стражи. Прокуратура обжаловала это постановление. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, удовлетворив ходатайство следствия, избрала в отношении Балаева меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 4 суток (до 04.09.2025 включительно)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Магасский районный суд в Ингушетии поместил под домашний арест до 4 сентября главного врача Сунженской центральной районной больницы, которую обвиняют в хищении более 53,3 миллиона рублей в сговоре с еще несколькими фигурантами дела.
https://ria.ru/20250729/ingushetiya-2032135388.html
https://ria.ru/20250724/sud-2031173396.html
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республика ингушетия, общество
Республика Ингушетия, Общество
Экс-главу минздрава Ингушетии отправили под арест по делу о хищении

Экс-главу минздрава Ингушетии Балаева отправили под арест по делу о хищении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отправил под арест бывшего министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева, подозреваемого в хищении более 53 миллионов рублей, выделенных на закупку медоборудования, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Балаев подозревается в хищении группой лиц по предварительному сговору в период с июля 2022 по июль 2023 более 53,3 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии министерству здравоохранения Ингушетии на закупку медицинского оборудования.
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Магасский районный суд 22 июля рассмотрел ходатайство следствия об избрании Балаеву меры пресечения в виде заключения под стражу и отказал в нем, освободив подозреваемого из-под стражи. Прокуратура обжаловала это постановление.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление районного суда отменила, удовлетворив ходатайство следствия, избрала в отношении Балаева меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 4 суток (до 04.09.2025 включительно)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Магасский районный суд в Ингушетии поместил под домашний арест до 4 сентября главного врача Сунженской центральной районной больницы, которую обвиняют в хищении более 53,3 миллиона рублей в сговоре с еще несколькими фигурантами дела.
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