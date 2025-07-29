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Суд продлил арест муфтию, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1 - РИА Новости, 29.07.2025
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14:54 29.07.2025 (обновлено: 14:59 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/arest-2032136992.html
Суд продлил арест муфтию, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1
Суд продлил арест муфтию, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1 - РИА Новости, 29.07.2025
Суд продлил арест муфтию, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 28 августа арест подозреваемого в экстремизме муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:54:00+03:00
2025-07-29T14:59:00+03:00
ростов-на-дону
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 28 августа арест подозреваемого в экстремизме муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24 июля 2025 года… продлили арест на один месяц, до 28 августа 2025 года", - говорится в сообщении. В начале июля сообщалось, что постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая Ахмеду Абусупьянову, подозреваемому в экстремизме и хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 28 июля 2025 года включительно. Ранее, 30 мая, стало известно, что ростовские следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности против задержанного оперативниками УФСБ муфтия, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году СИЗО-1 в Ростове Ахмеда Абусупьянова, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. В конце мая в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области сообщили о задержании руководителя местной религиозной организации мусульман, причастного к распространению радикального ислама и возбуждении против него уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство). В релизе пресс-службы УФСБ РФ по региону сообщалось, что задержанный принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. Оперативники установили, что фигурант пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений. Кроме того, он провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, говорилось в сообщении. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Участники захвата заложников в СИЗО планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщали УФСБ России по Ростовской области.
https://ria.ru/20250627/pobeg-2025717073.html
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Происшествия
Суд продлил арест муфтию, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1

Арест Абусупьянову, который вел переговоры с террористами в СИЗО-1, продлили

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиАхмед Абусупьянов
Ахмед Абусупьянов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Ахмед Абусупьянов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 28 августа арест подозреваемого в экстремизме муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24 июля 2025 года… продлили арест на один месяц, до 28 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
27 июня, 09:08
В начале июля сообщалось, что постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая Ахмеду Абусупьянову, подозреваемому в экстремизме и хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 28 июля 2025 года включительно.
Ранее, 30 мая, стало известно, что ростовские следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности против задержанного оперативниками УФСБ муфтия, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году СИЗО-1 в Ростове Ахмеда Абусупьянова, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
В конце мая в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области сообщили о задержании руководителя местной религиозной организации мусульман, причастного к распространению радикального ислама и возбуждении против него уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство).
В релизе пресс-службы УФСБ РФ по региону сообщалось, что задержанный принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. Оперативники установили, что фигурант пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений. Кроме того, он провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, говорилось в сообщении.
В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Участники захвата заложников в СИЗО планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщали УФСБ России по Ростовской области.
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Участники захвата заложников в СИЗО планировали теракты в Ингушетии
20 января, 17:13
 
Ростов-на-ДонуРоссияРостовская областьПроисшествия
 
 
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