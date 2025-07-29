https://ria.ru/20250729/arest-2032081215.html

Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест

Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест - РИА Новости, 29.07.2025

Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест

Обжаловал арест полицейский, признавший вину в получении взяток за передачу служебной информацию сотрудникам Telegram-канала Baza, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:18:00+03:00

2025-07-29T10:18:00+03:00

2025-07-29T10:18:00+03:00

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москва

глеб трифонов

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обжаловал арест полицейский, признавший вину в получении взяток за передачу служебной информацию сотрудникам Telegram-канала Baza, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А.", - сказал собеседник агентства. Оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов – один из троих полицейских, арестованных в Москве по делу о взятках, по которому в СИЗО отправлены главред Baza Глеб Трифонов и сотрудница издания Татьяна Лукьянова. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".

https://ria.ru/20250728/baza-2031966766.html

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происшествия, москва, глеб трифонов, telegram-канал baza