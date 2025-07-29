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Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест - РИА Новости, 29.07.2025
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10:18 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/arest-2032081215.html
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест - РИА Новости, 29.07.2025
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест
Обжаловал арест полицейский, признавший вину в получении взяток за передачу служебной информацию сотрудникам Telegram-канала Baza, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:18:00+03:00
2025-07-29T10:18:00+03:00
происшествия
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глеб трифонов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обжаловал арест полицейский, признавший вину в получении взяток за передачу служебной информацию сотрудникам Telegram-канала Baza, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А.", - сказал собеседник агентства. Оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов – один из троих полицейских, арестованных в Москве по делу о взятках, по которому в СИЗО отправлены главред Baza Глеб Трифонов и сотрудница издания Татьяна Лукьянова. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
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происшествия, москва, глеб трифонов, telegram-канал baza
Происшествия, Москва, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza
Полицейский, признавший вину по делу о Baza, обжаловал арест

Признавший вину в получении взяток от Baza полицейский обжаловал арест

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обжаловал арест полицейский, признавший вину в получении взяток за передачу служебной информацию сотрудникам Telegram-канала Baza, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Селиванова А. А.", - сказал собеседник агентства.
Оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов – один из троих полицейских, арестованных в Москве по делу о взятках, по которому в СИЗО отправлены главред Baza Глеб Трифонов и сотрудница издания Татьяна Лукьянова.
Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Сотрудница Baza обжаловала арест по делу о взятке
28 июля, 15:43
 
ПроисшествияМоскваГлеб ТрифоновTelegram-канал Baza
 
 
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