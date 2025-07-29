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Около 50 военных погибли в результате атаки боевиков на базу в Буркина-Фасо
Около 50 военных погибли в результате атаки боевиков на базу в Буркина-Фасо - РИА Новости, 30.07.2025
Около 50 военных погибли в результате атаки боевиков на базу в Буркина-Фасо
Около 50 военных погибли в результате нападения вооруженных боевиков на армейскую базу на севере Буркина-Фасо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-29T23:52:00+03:00
2025-07-29T23:52:00+03:00
2025-07-30T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 50 военных погибли в результате нападения вооруженных боевиков на армейскую базу на севере Буркина-Фасо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу местной общины и её жителей. "В результате нападения вооруженной группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо погибли около пятидесяти солдат", - говорится в сообщении. Как отмечается, в совершении нападения на военную базу в коммуне Булса подозревается джихадистская группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с Аль-Каидой, запрещенной в России террористической группировкой). По словам источников агентства, в нападении участвовали около 100 боевиков, они разграбили и сожгли базу. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
Около 50 военных погибли в результате атаки боевиков на базу в Буркина-Фасо
AP: около 50 военных погибли при атаке боевиков на армейскую базу в Буркина-Фасо